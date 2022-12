Co dalej ze środkami z KPO? Minister ds. Unii ujawnia

Problem pedofilii w Kościele katolickim nie jest niczym nowym. Od dziesiątek lat coraz więcej doniesień przebijało się do opinii publicznej, a ostatnie lata to wysyp tego typu skandali i materiały dziennikarskie, które rozliczają Kościół z jego niecnych dokonań. W tym względzie nie ma żadnych świętości i choć Jan Paweł II dla niejednego ma status niepodważalnej świętości, to jak wynika z badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", Polacy chcą prześwietlenia rządów Wojtyły.

Jan Paweł II pod lupą? Polacy chcą rzucenia światła na sprawy pedofilskie

W badaniu zadano pytanie dotyczące tego, czy aby rozwiać wątpliwości w temacie podejścia Jana Pawła II do pedofilii, powinien zostać zbadany także okres, gdy ten jako Karol Wojtyła sprawował władzę w archidiecezji krakowskiej. Niemal 2/3 ankietowanych (65,6 proc.) opowiedziało się twierdząco, przy czym 45,2 proc. ankietowanych wskazało "zdecydowanie tak", a następne 20,4 proc. "raczej tak".

Przeciwni przyglądaniu się przeszłości papieża jest natomiast 27,1 proc. badanych, przy czyn 18 proc. to wskazania na "zdecydowanie nie", a 9,1 proc. mówi "raczej nie". 7,3 proc. ankietowanych w sprawie nie ma zdania.

Co ciekawe, zarówno wśród zwolenników opozycji, jak i formacji rządzącej, większość opowiada się za zbadaniem przeszłości Wojtyły. 76 proc. elektoratu opozycji jest na "tak", jak i 56 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. Jeśli natomiast spytać się ludzi klasyfikowanych wedle wiary, stopień poparcia rośnie wraz z luźniejszym podejściem do religii.

Im większa wiara, tym mniejsza chęć rozliczania papieża

Jedynie 44 proc. wierzących i praktykujących chce zbadania przeszłości Jana Pawła II w archidiecezji krakowskiej. Jednak w wypadku osób wierzących, ale niepraktykujących regularnie to już 63 proc., a wśród wierzących-niepraktykujących to już 75 proc. wskazań. Najwięcej ich jest natomiast pośród niewierzących, których aż 85 proc. domaga się zbadania przeszłości Wojtyły.

Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 16-17 grudnia na grupie 1100 dorosłych respondentów.

