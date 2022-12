Donald Tusk grzmi o "durniach z PiS-u". Jacek Sasin ma dla niego radę. Ale riposta!

Tusk mówi o "największej aferze XXI wieku w Polsce". Chodzi o sprzedaż Rafinerii Gdańskiej

Donald Tusk nagrał wideo, w którym zarzuca PiS-owi, że "zrobił prezent Arabii Saudyjskiej". Chodzi o sprzedaż rafinerii w Gdańsku, a dokładniej o aneks do fuzji Lotosu i Orlenu. Saudyjczycy mogą sprzedać udziały w Rafinerii Gdańskiej. Wideo jest nietypowe, bo szef Platformy Obywatelskiej ma na nim przed sobą... zabawkowy samochodzik i klocki LEGO ułożone w mały model stacji benzynowej. - Niech was nie zmyli ta scenografia, nie będę mówił o prezentach, jakie dałem moim wnukom pod choinkę - zaczął Donald Tusk. - Będę mówił o prezencie, wielkim prezencie, a tak naprawdę o największej aferze XXI w. w Polsce. O prezencie, jaki rząd PiS-u podarował Arabii Saudyjskiej. Mówię o rafinerii w Gdańsku - kontynuuje na nagraniu Tusk.

Donald Tusk nagrał wideo, w którym mówi o "durniach z PiS-u"

Jak wyjaśnia w wideo, które opublikował na swoim koncie na Twitterze, większość ludzi myśli, że Arabowie robią najlepsze interesy na polach naftowych. - Nie, zrobili najlepszy interes na Polsce. Przez tych durniów z PiS-u. Oni sprzedali udziały w rafinerii w Gdańsku za niewiele ponad miliard złotych. Tyle mają zapłacić Arabowie. Którym się to zwróci w niecały rok - grzmi Tusk. I dodaje obrazowo: - Wyobraźcie sobie taką sytuację. Podjeżdżacie samochodem pod tę stację benzynową, kupujecie hot doga, płacicie za hot doga, a właściciel stacji mówi: nie tylko hot dog, cała stacja benzynowa jest wasza. Ja dzisiaj tu nie rozstrzygnę przed państwem, czy to jest tylko głupota, czy to jest wielka korupcja. Ale jednego możecie być pewni. Tak tego nie zostawię - zapowiedział lider opozycji.

Jacek Sasin odpowiada Tuskowi. "Polecam układać klocki z wnukami"

Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, szybko odpowiedział Tuskowi, również na Twitterze. - Wszyscy widzieliśmy dokumenty, z których wynika, że Przewodniczący PO, Donald Tusk chciał sprzedać nie część Rafinerii, a całą Grupę Lotos, Rosjanom. Teraz oszukuje Polaków, podając nieprawdziwe dane. Panie Tusk, polecam układać klocki z wnukami, a nie bawić się w politykę - zripostował Sasin.

Poniżej zobaczysz galerię, jak polityka zmieniła Donalda Tuska:

Sonda Ufasz Donaldowi Tuskowi? Tak Nie Trudno powiedzieć

Największa afera XXI wieku w Polsce. pic.twitter.com/23vxv6lCna— Donald Tusk (@donaldtusk) December 27, 2022