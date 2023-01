Szokujące, co Benedykt XVI mówił tuż przed śmiercią Jana Pawła II! "Brud Kościoła"

Joseph Ratzinger tuż przed śmiercią Jana Pawła II zszokował wiernych

Benedykt XVI zmarł ostatniego dnia 2022 roku. Wcześniej ciężko chorował. Brak sił doskwierał mu od lat. Z tego powodu już w 2013 roku - po niespełna ośmiu latach zasiadania na Tronie Piotrowym - zdecydował się ustąpić i zostać papieżem emerytem. Gdy umierał Jan Paweł II, wybór Josepha Ratizngera na jego następcę wydawał się niezwykle prawdopodobny. Tak też się stało. Podczas ostatniej drogi krzyżowej za pontyfikatu polskiego papieża, niemiecki kardynał powiedział coś, co na długo zapadło wiernym w pamięci. Było to tuż przed śmiercią Jana Pawła II. Wydarzenie to doskonale pamięta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Dla mnie wielkim wstrząsem była jego wypowiedź z Drogi Krzyżowej, którą odprawił w 2005 r. w zastępstwie bardzo chorego już Jana Pawła II w Koloseum. Mówił wtedy o brudzie Kościoła i o łodzi św. Piotra, która już tonie. To dla mnie była jasna zapowiedź tego, że Benedykt XVI jako papież podejmie się tego jednego z najcięższych tematów, jakim jest oczyszczenie Kościoła z różnych problemów - stwierdził kapłan w rozmowie z Onetem. Jego zdaniem było "prawie pewne", że Ratzinger zostanie następnym papieżem.

Benedykt XVI nie patyczkował się z biskupami

Ks. Isakowicz-Zaleski zwrócił uwagę na to, że Benedykt XVI nie unikał trudnych i stanowczych decyzji. - W ciągu jego ośmiu lat pontyfikatu Benedykt XVI zawiesił lub suspendował ponad 70 biskupów. To jest ogromna liczba, absolutnie bez precedensu. W polskich sprawach mamy tutaj do czynienia z abp. Stanisławem Wielgusem, którego w 2006 r. papież mianował metropolitą warszawskim, ale po ujawnieniu jego przeszłości i współpracy z SB wszystko się zmieniło. To też była sytuacja bez precedensu, gdy abp. Wielgus w dniu swojego ingresu zrezygnował - wspomniał prezes Fundacji im. Brata Alberta.

