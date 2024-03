Wkrótce zaprzysiężenie nowego komendanta głównego policji! Wyciekło nazwisko

PiS chce dymisji szefa MSWiA. To pokłosie protestu rolników

Powrót byłego komendanta do służby

Dziś jeszcze policją zarządza Marek Boroń. Ponieważ kończy się trzymiesięczny okres pełnienia przez niego obowiązków, już w piątek może zostać zaprzysiężony nowy komendant główny policji. Według Wirtualnej Polski chodzi o Michała Domaradzkiego. To były dowódca garnizonu stołecznego, a aktualnie dyrektor biura bezpieczeństwa w warszawskim ratuszu. Dziennikarze podkreślają, że Domaradzki jest nieformalnym doradcą Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kiedy dojdzie do jego powołania, inspektor Boroń ma zostać zastępcą komendanta.



Michał Domaradzki oczyszczony z zarzutów?

Od pewnego czasu pojawiały się sygnały, że przygotowywane jest stanowisko dla Domaradzkiego. RMF FM informowało, że w lutym ABW wydała mu certyfikat dostępu do tajemnic do "poziomu natowskiego". Co istotne, na Domaradzkim ciążą zarzuty prokuratorskie, przez które nie był wcześniej brany pod uwagę jako przyszły szef policji. Zarzuty dotyczą nadużywania przez warszawskiego urzędnika władzy. Domaradzki miał bowiem nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek, aby udostępniła mu szczegóły ze śledztwa prowadzonego w sprawie wypadków kierowców autobusów. Podejrzany wszystkiemu zaprzeczał.

