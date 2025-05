Zapraszamy do oglądania

Trzaskowski przegrał debatę? Zaskakujący sondaż wyborczy

Najnowszy sondaż wyborczy SW Research ujawnia zaskakujące wyniki po debacie prezydenckiej! Czy Rafał Trzaskowski, lider sondaży, stracił w oczach wyborców? Sprawdź, kto został uznany za przegranego i jak debaty wpłynęły na decyzje Polaków przed wyborami.

Według najnowszego sondażu SW Research dla Onetu, aż 21,1% badanych uważa, że Rafał Trzaskowski był największym przegranym poniedziałkowej debaty prezydenckiej w TVP, TVN i Polsacie. Badanie, przeprowadzone w dniach 13-14 maja 2025 roku, objęło 818 dorosłych Polaków i miało na celu ocenę wpływu debat na decyzje wyborcze. Wyniki sondażu wskazują, że lider sondaży przedwyborczych, Rafał Trzaskowski, nie przekonał do siebie wyborców podczas debaty.

Który kandydat został uznany za drugiego najgorzej wypadającego w debacie?

Po Rafale Trzaskowskim, za drugiego największego przegranego debaty uznano Karola Nawrockiego, kandydata PiS, którego wskazało 14,8% badanych. Trzecie miejsce w niechlubnym rankingu zajął Sławomir Mentzen z wynikiem 6%. Pozostali kandydaci uzyskali wynik poniżej 5%. Co ciekawe, aż 20,6% respondentów przyznało, że nie oglądało debaty, a 10,9% nie miało zdania na ten temat. 5,5% badanych odpowiedziało, że "nikt z powyższych" nie był przegranym.

Czy debaty prezydenckie wpłynęły na decyzje wyborcze Polaków?

Sondaż SW Research zadał również pytanie o wpływ debat na decyzje wyborcze. Okazuje się, że aż 58% badanych odpowiedziało, że żadna z debat nie miała wpływu na ich decyzję, a 14,1% nie oglądało żadnej z nich. Oznacza to, że dla większości wyborców debaty nie były kluczowym czynnikiem wpływającym na ich wybór.

Jednak dla 38,7% osób debaty miały wpływ na decyzję. Najczęściej wskazywano na debatę TVP, TVN i Polsatu w Końskich z 11 kwietnia (10,9%). Najmniejszy wpływ miała debata "Super Expressu" z 28 kwietnia (5,7%). Wyniki te pokazują, że choć większość wyborców pozostaje niewzruszona debatami, to dla pewnej grupy stanowią one istotny element kampanii wyborczej.

Czy kampania wyborcza wpłynęła na frekwencję wyborczą?

Ostatnie pytanie w sondażu dotyczyło wpływu kampanii wyborczej na chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich. Zdecydowana większość badanych (71,1%) uważa, że kampania nie wpłynęła na ich decyzję – 62,6% planowało zagłosować, a 8,5% nie zamierzało tego robić.

Przebieg kampanii miał wpływ na decyzję zaledwie 10,6% uczestników sondażu, z czego 7,6% skłoniła ona do wzięcia udziału w wyborach. Spora grupa (18,2%) udzieliła odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Wyniki te sugerują, że kampania wyborcza ma ograniczony wpływ na mobilizację wyborców, a większość z nich jest już zdecydowana co do swojego udziału w głosowaniu.

OSTATNIA DEBATA PRZED WYBORAMI. TVP STAWIA NA WYSOCKĄ-SCHNEPF Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.