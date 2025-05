Zapraszamy do oglądania

Senat za nowelizacją specustawy powodziowej – co to oznacza?

Senat jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem nowelizacji specustawy powodziowej. To ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych powodziami. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim wsparcie osób poszkodowanych przez żywioł w 2024 roku, ale także wprowadzenie długoterminowych rozwiązań. Uchwała została przyjęta bez poprawek, co oznacza, że ustawa wkrótce trafi na biurko prezydenta.

Co to konkretnie oznacza? Nowelizacja specustawy powodziowej wprowadza możliwość wykupu nieruchomości zagrożonych powodzią przez Wody Polskie. To rozwiązanie ma pomóc osobom, które straciły domy lub mieszkania w wyniku powodzi, a także zapobiegać powstawaniu nowych budynków na terenach szczególnie narażonych na zalanie.

Wykup nieruchomości zagrożonych powodzią – na jakich zasadach?

Nowelizacja specustawy powodziowej precyzuje zasady wykupu nieruchomości zagrożonych powodzią. Właściciele legalnie wybudowanych domów lub mieszkań, które uległy zniszczeniu i są przeznaczone do rozbiórki na terenach zagrożonych powodzią, będą mogli zgłosić się do Wód Polskich o wycenę. W uzasadnionych przypadkach Wody Polskie będą miały możliwość wskazania działki, którą chcą wykupić, oferując bonifikatę w wysokości 20 proc.

Co istotne, wykup nieruchomości zagrożonych powodzią może objąć również budynki mieszkalne, które nie zostały zniszczone przez powódź. Celem jest wprowadzenie zakazu zabudowy na przejętych terenach, co ma zwiększyć bezpieczeństwo w przyszłości.

Kto skorzysta z nowych przepisów specustawy powodziowej?

Nowe przepisy specustawy powodziowej skierowane są przede wszystkim do właścicieli nieruchomości położonych na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. Chodzi o osoby, które w wyniku powodzi straciły swoje domy lub mieszkania, a ich budynki zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Dzięki nowelizacji, będą mogły one otrzymać odszkodowanie za wykup nieruchomości zagrożonych powodzią przez Wody Polskie.

Warto podkreślić, że z wykupu mogą skorzystać również właściciele budynków, które nie zostały zniszczone przez powódź, ale znajdują się na terenach, gdzie planowane jest wprowadzenie zakazu zabudowy. To rozwiązanie ma na celu zapobieganie powstawaniu nowych budynków na obszarach narażonych na zalanie i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Budżet na wykup nieruchomości i dalsze plany Wód Polskich

Nowelizacja specustawy powodziowej przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na wykup nieruchomości na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. Wody Polskie będą miały do dyspozycji 800 mln zł do 2034 roku na ten cel. W bieżącym roku na wykup nieruchomości zagrożonych powodzią przeznaczono 60 mln zł.

Dzięki temu Wody Polskie będą mogły skuteczniej realizować plany związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego w Polsce. Oprócz wykupu nieruchomości, planowane jest również wprowadzenie zakazu zabudowy na przejętych terenach, co ma zapobiec powstawaniu nowych budynków na obszarach narażonych na zalanie.

