Skład delegacji rosyjskiej na rozmowy w Turcji – bez Putina

Kreml oficjalnie potwierdził skład delegacji Rosji na nadchodzące rozmowy Rosja-Ukraina, które odbędą się w Turcji. Na czele zespołu negocjatorów stanie Władimir Medinski, doradca prezydenta Władimira Putina. Oprócz Medinskiego, w skład delegacji Rosji wchodzą również wiceszef MSZ Michaił Gałuzin, wiceminister obrony Aleksandr Fomin oraz szef głównego zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji admirał Igor Kostiukow. Do Turcji uda się także grupa ekspertów.

Brak obecności Władimira Putina w składzie delegacji budzi pytania o realne intencje Rosji i gotowość do kompromisu. Taka konfiguracja może sugerować, że Rosja nie traktuje tych rozmów priorytetowo.

Skład delegacji ukraińskiej – Zełenski czeka na spotkanie z Putinem

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził swój udział w rozmowach Rosja-Ukraina w Turcji. Zadeklarował, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem, aby omówić kluczowe kwestie sporne. Według ukraińskiego serwisu NV, w skład delegacji ukraińskiej wejdą również szef biura prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, doradca prezydenta Ihor Żowkwa oraz minister obrony Rustem Umierow.

Gotowość Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z Putinem stawia pod znakiem zapytania sens dotychczasowych negocjacji na niższym szczeblu. Czy obecne rozmowy Rosja-Ukraina w Turcji mają na celu przygotowanie gruntu pod ewentualne spotkanie prezydentów? Turcja odgrywa coraz większą rolę jako mediator w konflikcie między Rosją a Ukrainą. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan aktywnie angażuje się w próby doprowadzenia do dialogu między stronami. Ankara, utrzymując dobre relacje zarówno z Moskwą, jak i Kijowem, staje się naturalnym miejscem do prowadzenia negocjacji.

