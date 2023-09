Wiemy, kto wygrał debatę Super Expressu! Miażdżąca przewaga jednego uczestnika

Co Donald Tusk zrobi z emeryturami? Wygadał się, wszystko jasne

Debata Super Expressu odbyła się w niedzielę, 24 września, o 18:00, a widzowie mieli czas do poniedziałku, 25 września, do godziny 10:00, by oddawać swoje głosy na osobę, która ich zdaniem poradziła sobie najlepiej z odpowiadaniem na pytania. Kto został zwycięzcą?

Jak się okazuje, najbardziej przypadł widzom do gustu przedstawiciel Konfederacji Konrad Berkowicz, który zdobył niemal połowę wszystkich głosów – 49 proc. Drugie miejsce zajął Maciej Konieczny z Lewicy z wynikiem 22 proc. głosów, a podium zamyka Jan Grabiec z KO z wynikiem 13 proc.

Czwarte miejsce należy do reprezentanta PiS Marcina Ociepy, na którego zagłosowało 9 proc. osób, za nim uplasował się Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi z wynikiem 4 proc., a zestawienie zamyka Jerzy Michalak z bezpartyjnych Samorządowców, na którego glos oddało 3 proc. widzów.

Miażdżąca przewaga kandydata Konfederacji to z pewnością powód do dumy dla Kondrata Berkowicza. Warto przypomnieć, że pierwszą debatę również wygrał polityk tego ugrupowania: Krzysztof Bosak. W debacie kobiet zaś był remis między przedstawicielkami Konfederacji i Lewicy. Dziękujemy, że byliście z nami i zagłosowaliście w naszej sondzie!