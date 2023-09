i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Kamila Biedrzycka, Tomasz Walczak. Debata, wybory, polityka, studio

Relacja na żywo

Kolejna debata Super Expressu "Najważniejsze wybory" na żywo. Uczestniczy sześć kobiet, a nowe zasady mogą namieszać [RELACJA NA ŻYWO 17.09.2023]

Nowa debata Super Expressu pn. "Najważniejsze wybory" z nowymi uczestniczkami odbędzie się już niebawem. W niedzielę, 17 września, o godz. 18:00 rozpocznie się debata, w której udział wezmą przedstawicielki sześciu ogólnopolskich, najważniejszych komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych 2023. A będą to same kobiety - reprezentantki każdego komitetu. To pierwsza taka debata w Polsce! Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia.

To już druga debata organizowana przez „Super Express" z udziałem przedstawicielek poszczególnych partii i ugrupowań politycznych, które wystawiły swoje listy w wyborach 2023. Będzie to pierwsza taka debata w Polsce - tylko z udziałem kobiet, reprezentantek sześciu zarejestrowanych komitetów wyborczych. W przedwyborcze szranki w naszym studiu staną: Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak - Różecka

Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska

Lewica - Katarzyna Kotula

Trzecia Droga - Urszula Nowogórska

Konfederacja - Anna Bryłka Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska Tym razem debatę poprowadzą doświadczeni w rozmowach z politykami i ekspertami z różnych dziedzin Kamila Biedrzycka, gospodyni programu „Express Biedrzyckiej”, oraz Tomasz Walczak, prowadzący „Raport Walczaka”, dziennikarz działu polityka i opinie „Super Expressu”. Przygotowaliśmy także nowe zasady debaty, którą podzieliliśmy na cztery części. Część pierwsza skupi się na gospodarce, światopoglądzie i polityce społecznej. Uczestniczki dostaną 4 pytania od prowadzących i będą mieć 60 sekund na odpowiedź, po czym wypowiedź zostanie przerwana. W drugiej części każda z pań zada dowolnemu innemu uczestnikowi trzy pytania. Ma na to 30 sekund. Następnie na odpowiedź przeznaczono 60 sekund i 30 sekund na komentarz od pytającego. Trzecia część debaty SE to dwie rundy pytań od widzów, podczas której uczestnicy będą losować jedno pytanie z 20 wcześniej przysłanych. Czas na odpowiedź to 60 sekund. Część, ostatnia część debaty, czwarta to podsumowanie, podczas którego każdy uczestnik ma 90 sekund na wypowiedź. Kolejność odpowiadania na pytanie została wybrana drogą losowania w piątkowym (15.09) wydaniu „Expressu Biedrzyckiej”. Na żywo Debata "Najważniejsze wybory" 17.09.2023 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 12:15 Już dziś o 18:00 rozpocznie się debata "Super Expressu"! Nie możecie jej pregapić Odśwież relację