Kto wygra debatę „Super Expressu”? Mocna konkurencja! Pierwsze takie polityczne starcie kobiet!

Tusk do Kaczyńskiego: To może chociaż aferunia, Jareczku?

Debata Super Expressu „Najważniejsze wybory” to możliwość lepszego poznania kandydatów do Sejmu dla naszych widzów i czytelników, ale też okazja dla kandydatów, by zaprezentowali się od jak najlepszej strony. Nie mają jednak łatwo! Czas na odpowiedź na każde pytanie to tylko 60 sekund, a zwykle wiele jest do powiedzenia. Tym razem w naszej drugiej debacie mierzą się same panie, reprezentantki sześciu zarejestrowanych komitetów wyborczych:

Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak-Różecka

Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska

Lewica - Katarzyna Kotula

Trzecia Droga - Urszula Nowogórska

Konfederacja - Anna Bryłka

Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska.

Która z pań udziela najlepszych odpowiedzi, jest najbardziej merytoryczna i przestrzega zasad kulturalnej dyskusji? A może coś innego przeważyło? Dajcie znać w naszej sondzie, która uczestniczka wygrywa debatę! Głosujcie!