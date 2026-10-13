Donald Tusk zaczynał w 2023 roku rządy z energią i masą konkretów, które zamierzał spełnić. Wiele osób pokładało nadzieję w jego zapowiedziach. Tymczasem okazuje się, że spora część społeczeństwa oczekuje, by szef rządu podał się do dymisji.

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż, w którym badanym zostało postawione pytanie: "Czy premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji?". Okazuje się, że za takim rozwiązaniem opowiada się aż 49 proc. osób, a przeciwnego zdania jest 38 proc., natomiast 13 proc. wskazało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zdaniem politologa prof. Antoniego Dudka wyniki sondażu dotyczącego dymisji premiera pokazują jedno:

- To odpowiada poparciu dla koalicji rządowej, która ma łącznie trzydzieści klika procent poparcia. Natomiast dymisja nie zależy od sondaży, tylko od większości sejmowej, która wydaje się stabilna. Problemem będzie natomiast utrzymanie się Tuska przy władzy po wyborach w 2027 - tłumaczy ekspert "Super Expressowi"

To kolejny sondaż, który może wywołać smutek na twarzy premiera

Nowy sondaż i jego wyniki z pewnością nie ucieszą szefa rządu, tym bardziej, że patrząc na wcześniejsze sondaże dotyczące prac jego gabinetu, to te też nie są postrzegane najlepiej. W przeprowadzonym niedawno sondażu dla "Super Expressu" zapytaliśmy o ocenę rządu Donalda Tuska od początku kadencji. Z badań wynikało, że aż 53 proc. ocenia go źle, a jedynie 29 proc. dobrze.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.

Biedrzycka Expressem | 13.10.2026