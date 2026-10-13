Takich wyników jeszcze nie było! Donald Tusk byłby samotny jak palec w Sejmie!

CBOS opublikował nowy sondaż poparcia partyjnego.

Powiedzieć, że jest on sensacyjny, to nie powiedzieć nic.

W Sejmie doszłoby do prawdziwej rewolucji, a partia Donalda Tuska, mimo zwycięstwa, byłaby sama jak palec!

Zobaczcie wyniki!

W najnowszym sondażu CBOS zapytał Polaków o preferencje w wyborach do Sejmu. W badaniu uwzględnieni zostali tylko zdecydowani wyborcy (bez "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi). Jak się okazuje, gdyby głosowanie odbywało się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je (co nie jest wielką niespodzianką) Koalicja Obywatelska. Problem w tym, że ugrupowanie Donalda Tuska byłaby... jedynym ugrupowaniem z obecnej koalicji rządzącej, które znalazłoby się w Sejmie!

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Kto w Sejmie?

Najnowsze badanie CBOS wskazuje na Koalicję Obywatelską jako lidera z poparciem 32,8%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce, uzyskując 22,1% głosów. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 14,7%. Kolejna jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 11,6% ankietowanych. Do Sejmu dostałaby się również Partia Razem, która z 5,4% przekroczyła próg wyborczy po tym, jak długo utrzymywała się poniżej niego.

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Przy takich wynikach ciężko wyobrazić sobie, z kim Donald Tusk miałby budować koalicję. PiS i ugrupowanie Grzegorza Brauna to wręcz fantastyka, a i Konfederacja wydaje się być nader wątpliwa do chęci takowej. Warto ponadto przypomnieć, że Razem po wyborach w 2023 roku nie zdecydowało się na wejście do koalicji Donalda Tuska, i pozostaje zwykle krytyczne wobec wielu ruchów obecnie rządzących, więc i w tym przypadku o ewentualne porozumienie mogłoby być ciężko.

Kto poza Sejmem?

Pod progiem znalazło się ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które uzyskało w sondażu 4 proc. Jeszcze niżej plasuje się Lewica z wynikiem 3,3 proc. Poza parlamentem znalazły się też PSL, Polska 2050 i Unia Centrum, na które chcą głosować odpowiednio 3,2 proc., 1,5 proc. i 0,6 proc. badanych. Opcję "inna partia" wskazało 0,9 proc. uczestników sondażu.

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Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 5-8 października 2026 r. metodami wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) i wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Próba została wyważona, aby odpowiadała rozkładowi populacji.

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