PiS rozpoczął kampanię do PE. Kaczyński: te wybory, to było oszustwo [RELACJA NA ŻYWO]

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. PiS postanowił rozpocząć swoją ogólnopolską kampanię wyborczą w Dzień Flagi - 2 maja. Z tej okazji w Kielcach odbędzie się uroczysta inauguracja. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński postanowił zachęcić Polaków do udziału w wyborach i powiedzieć, co będzie dla jego partii najważniejsze. - Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki. Nasza biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów z pełnym przekonaniem, że musimy bronić polskich wartości i polskiej racji stanu - mówił.

W swojej wypowiedzi były wicepremier podkreślał, że odrzucą Zielony Ład, włączenie Polski do strefy euro i nie zgodzą się na pakt migracyjny. Ich celem będzie natomiast powstrzymanie utworzenia wspólnego planu obrony dla Unii Europejskiej. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zarzucił Unii Europejskiej, że zabrania wolności słowa oraz narzuca niepolskie wartości. PiS z kolei będzie dbać o polskie tradycje i nie zgodzi się na inne ideologie, jak małżeństwa jednopłciowe. - Im chodzi o to, żeby odpowiadać karnie, jeżeli np. zaprzeczy się temu, że ktoś może codziennie, albo co tydzień, albo co trzy miesiące, a nawet co trzy lata, zmieniać swoją płeć. Żeby można było karać za to, że ktoś uważa, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, za to, że ktoś broni zdrowego rozsądku - stwierdził. Co usłyszymy zaś w czasie inauguracji kampanii PiS przed wyborami do PE? Śledźcie naszą relację.

