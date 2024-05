Pojedynki gigantów! Kluczowe starcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Duda zgłasza gotowość Polski do przystąpienia do programu „nuclear sharing” bez konsultacji z rządem. Posłowie komentują!

Szydło kontra Sienkiewicz

Była premier Beata Szydło (62 l.) to najbardziej skuteczna wyborcza broń obozu Zjednoczonej Prawicy. Już w 2015 roku była twarzą podwójnego zwycięstwa PIS, cztery lata później zaprowadziła swoją formację do rekordowego wyniku w wyborach do PE (ponad 45%), a później między innymi mocno wsparła prezydenta Andrzeja Dudę (52 l.) kiedy walczył o reelekcję. Teraz znowu będzie liderem listy w największym okręgu. Może dlatego Donald Tusk (67 l.) wystawił do pojedynku z nią jednego ze swoich najwierniejszych żołnierzy Bartłomieja Sienkiewicza (62 l.). Z kolei w Szczecinie zmierzą się wiceszefowie PiS i PO, czyli rywalizujący ze sobą od lat na tym terenie Joachim Brudziński (56 l.) i Bartosz Arłukowicz (53 l.). Ciekawie będzie na Podkarpaciu, czyli bastionie PiS, gdzie popularna Elżbieta Łukacijewska (58 l.) zmierzy się z Danielem Obajtkiem (48 l.), który, jak wynika z naszych informacji, nie może liczyć na szczególnie duże wsparcie lokalnych struktur PiS.

Kolejna odsłona starcia PiS z PO

- Zasadniczy bój toczy się między Platformą i PiS-em. To będzie tak naprawdę trzecia odsłona wyborów parlamentarnych. Żadna z dotychczasowych nie dała ostatecznego rozstrzygnięcia. Teoretycznie silniejszy był PiS, ale PO biła go siłą swoich koalicjantów – wyjaśnia nam profesor Kazimierz Kik. Politolog dodaje, że w boju o europejskie stanowiska kluczowe będą polskie sprawy. - To wszystko nie są politycy, którzy maja jakieś szczególnie istotne poglądy jeżeli chodzi o Unię Europejską, o integrację. To politycy ogólnopolskiej sceny – podsumowuje ekspert.

