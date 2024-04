Kaczyński mocno na konwencji! „Będziemy sami o sobie decydować" [RELACJA NA ŻYWO]

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Prawo i Sprawiedliwość właśnie w sobotę 27 kwietnia organizuje wielką konwencję pod hasłem "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej”, która rozpocznie się o godz. 12:00. Będzie to konwencja składająca się z 10 paneli tematycznych, która będzie też inauguracją kampanii przed eurowyborami. - W ośmiu panelach moderatorami będą nasi europosłowie, wezmą też w nich udział eksperci. W dwóch pozostałych panelach, które odbędą na głównej scenie, mają wziąć udział m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Jacek Saryusz-Wolski - powiedział w rozmowie z PAP jeden z działaczy PiS zaangażowanych w przygotowanie konwencji. - W trakcie tego wydarzenia zaplanowanego na sobotę będziemy chcieli takie priorytety i taką deklarację, która będzie wieńczyła to wydarzenie, podpisać - zapowiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że podczas konwencji odbędzie się wiele paneli eksperckich z udziałem zarówno polityków PiS, jak i zewnętrznych ekspertów. To nie wszystko, bo konwencja ma być zwieńczona wystąpieniem szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wskaże konkretny kierunek działania, jaki PiS proponuje w relacjach z UE. Zapraszamy do śledzenia konwencji PiS.

