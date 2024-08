Wielkie starcie Tuska i Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Który miałby większe szanse? SONDAŻ

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Najbliższe wybory prezydenckie zaplanowane są na wiosnę 2025 roku. Już jednak coraz częściej mówi się o potencjalnych kandydatach. Partia sprawdzają, kto najlepiej sprawdzi się w tej roli. Aby dobrze się przygotować do wyborów zamawiane są przez polityczne formacje wewnętrzne badania, które mają pomóc dopasować idealną osobę, która wpasuje się w to, czego oczekuje od polskiego prezydenta społeczeństwo. I tak np. w PiS szukają kogoś, kto jest młody, ale ma już doświadczenie, jest dynamiczny i nie jest kobietą. Pojawiają się konkretne nazwiska, wymienia się choćby Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Boguckiego czy Tobiasza Bocheńskiego. W PO wyraźnie mówi się zaś o Rafale Trzaskowskim, w przestrzeni medialnej jest też mowa o Radosławie Sikorskim.

W polityce nigdy zaś nie można mówić, że wszystko jest jasne i mieć za pewność. Co, jeśli sprawy tak się skomplikują, że to polityczni liderzy będą musieli wziąć sprawy w swoje ręce? Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" sprawdził opcję z kandydatami: Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem! Badanym zostało zadane pytanie: Gdyby w przyszłorocznych wyborach prezydenckich do drugiej tury wyborów dostali się Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, na którego z nich oddałbyś głos? Wyniki są następujące: na obecnego premiera zagłosowałoby 45 proc. osób, a na prezesa PiS 30 proc., natomiast 25 proc. głosujących odpowiedziało, że nie wie.

Jak te wyniki komentuje ekspert? Dr Bartosz Rydliński ocenił w rozmowie z nami, że Donald Tusk odbiera jeszcze profity za wygrane wybory parlamentarne i polityczny sukces, jakim było odebranie władzy PiS. Dlatego też ma taki wynik w sondażu, co nie dziwi politologa: - To Donald Tusk ciągle jest przecież premierem. Po jego stronie jest władza i sprawczość Ludziom może się też podobać jego determinacja – mówi ekspert.

