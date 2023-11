Wielkie nadzieje wobec nowego rządu Tuska. Jerzy Owsiak ma trzy postulaty

Trzy życzenia Jerzego Owsiaka

– Takie moje trzy gorące życzenia do przyszłego rządu – tymi słowami zaczyna Owsiak swój nowy wpis. – Pierwsze, na gorąco – aby dopilnował finansowania wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych, które otrzymały nasz mega nowoczesny sprzęt do walki z sepsą. Kupiliśmy tyle urządzeń, o ile nas poproszono. Według nas całkowicie zrealizowaliśmy potrzeby, wydając na to trochę ponad 210 milionów złotych. Każdego dnia dostajemy informację o instalacji wraz z fotografią załogi laboratorium, która z radością pokazują dostarczony przez nas sprzęt (WOŚP i https://www.wosp.org.pl/). A teraz wszystko to musi działać 24 godziny na dobę przez cały rok i kolejny rok. Muszą być na to zagwarantowane pieniądze – pisze lider WOŚP.

Nauka i odpowiedzialność za słowa

A jakie jest drugie życzenie Owsiaka? – Marzy mi się, aby przyszły rząd wprowadził obowiązkową naukę pierwszej pomocy we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Fundacja wyposażyła 91% szkół podstawowych w sprzęt potrzebny do nauki – fantomy, podręczniki, materiały dydaktyczne. Wydaliśmy na to prawie 19 milionów złotych. Takie zajęcia, aby były skuteczne, prowadzi się w klasach I-III szkoły podstawowej. Co roku potrzeba na to tylko 12 godzin lekcyjnych. Na przykład do tej pory religia to 74 godziny lekcyjne – czytamy we wpisie.

A co z trzecim życzeniem? – Marzy mi się, aby po nieludzkich, skrajnie podłych wypowiedziach urzędników, takich jak Rzecznik Praw Dziecka, czy sędzi Trybunału Konstytucyjnego, rząd wprowadził wyraźną i szczegółową odpowiedzialność za tego rodzaju wypowiedzi. Powtarzam, odpowiedzialność. Słowo klucz w wielu sytuacjach, które powinny funkcjonować w odrodzonej Polsce – dodaje Jerzy Owsiak.

