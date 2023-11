Zapytano Dworczyka o nowy rząd. Padły zastanawiające słowa

O co chodzi?

Goszczący w radiu Zet Michał Dworczyk przyznał, że jeszcze nie wiadomo, kto zostanie nowym premierem, bo wszyscy czekamy na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który wskaże osobę do tworzenia rządu. Zdaniem Dworczyka może być różnie: - Mam nadzieję, że tę funkcję pan prezydent powierzy przedstawicielowi PiS panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale to jest oczywiście decyzja pana prezydenta, w związku z tym czekamy na nią - podkreślił polityk.

Zauważył też, że wszystko rozstrzygnie się w czasie głosowania nad wotum zaufania: - To czy nie jesteśmy w stanie stworzyć większości okaże się. Mamy jasne deklaracje ze strony partii opozycyjnych, jeszcze przynajmniej, ale doskonale pani wie, ten ostateczny werdykt następuje dopiero w momencie głosowania wotum zaufania dla rządu. W związku z tym ja bym nie przesądzał tego, jak się potoczą najbliższe tygodnie - powiedział.

W ocenie Dworczyka warto, by tak jak to bywało w poprzednich latach, misja tworzenia rządu powierzona została zwycięskiemu obozowi i przedstawicielowi właśnie tej formacji, czyli w aktualnej sytuacji politykowi z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Dworczyk został także zapytany o to, czy jego zdaniem listy wyborcze zostały dobrze ułożone, polityk przyznał, że tak, a na głębsze analizy przyjdzie jeszcze czas: - Uważam, że listy były dobrze ułożone dlatego, że dobry wynik uzyskaliśmy. Natomiast na analizę tego, czy rzeczywiście można było jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał tych list, przyjdzie na pewno jeszcze czas.

