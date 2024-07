i Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS, Facebook/Stanisław Pawlak

Wielki sukces Lewicy! Imponujące zwycięstwo, chodzi o Senat!

Od wyborów parlamentarnych na Lewicę spada często w mediach społecznościowych krytyka (m.in. za ostatnią nieskuteczną próbę liberalizacji prawa aborcyjnego), a koalicją wstrząsają różnego rodzaju konflikty (np. wspólna inicjatywa posłanki Pauliny Matysiak z posłem PiS Marcinem Horałą) i kiepski wynik w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W końcu jednak i do Lewicy uśmiechnęło się światło! Ich kandydat w imponujący sposób wygrał w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu numer 13! 72-letni Stanisław Pawlak, pokonując kandydatów PiS i Konfederacji, zadebiutuje tym samym w izbie wyższej polskiego parlamentu.