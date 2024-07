Obajtek dorabia u oligarchy Orbana. Oświadczenie majątkowe zdradza wszystko!

Były prezes Orlenu, Daniel Obajtek, po raz pierwszy od lat musiał ujawnić, jakim dysponuje majątkiem. Ten od dawna budzi duże emocje. Raz, że jako prezes największej spółki Skarbu Państwa Obajtek zarabiał krocie. Dwa, że przez lata media rozpisywały się o licznych nieruchomościach, które miały do niego należeć. Na początku tego roku dziennikarze donosili, że były prezes Orlenu przepisał niemal cały majątek na syna, a następnie założył fundację rodzinną, gdzie umieścił znaczną część swojego majątku.

Oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka

W oświadczeniu majątkowym europoseł PiS wpisał 1,05 mln zł i 20 tys. euro oszczędności. W latach 2021-2024, głównie jako szef Orlenu, Obajtek zarobił blisko 10,5 mln zł. Wykazał też dom o powierzchni 270 metrów kw. z prawem nieodpłatnego dożywotniego użytkowania, którego wartość określił na pół miliona zł. Polityk PiS wykazał również gospodarstwa rolne o powierzchni kolejno: 3,49 ha, 0,43 ha i 11,5195 ha. Obajtek dzieła sztuki i zegarki wycenił na 200 tys. zł. Były prezes Orlenu ma też zobowiązania. Konkretnie pożyczkę w banku na kwotę 800 tys. zł na 5 lat, z której pozostało mu do spłaty ok. 203,1 tys. zł.

Węgierskie zarobki Obajtka

Najciekawsza jednak jest informacja, że zatrudniony jest w węgierskiej spółce Bayer Construct, w której jako dyrektor rozwoju biznesu międzynarodowego może liczyć na pensję w wysokości ok. 65 tys. zł miesięcznie. Szefem tej spółki jest węgierski oligarcha Atilla Balazs. W 2023 r. jego majątek szacowano na ok. 80 mln euro. Balazs jest partnerem biznesowym zięcia Orbána Istvana Tiborcza oraz współwłaścicielem spółki BBID, do której z kolei należy apartament, gdzie Obajtek w kampanii wyborczej miał się ukrywać przed wezwaniem na komisję śledczą. Oligarcha robił też biznesy z przyjacielem Orbána z dzieciństwa i jednym z najbogatszych Węgrów Lőrincem Mészárosem.

