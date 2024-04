Wielka burza wewnątrz PiS po wyborach w Gdańsku. "Żałuję, że wygrał egoizm"

Martwe konie u byłego ministra Roberta Telusa z PiS! Dotarliśmy do zdjęć z kontroli. Szokujące, do czego tam doszło! [MOCNE ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 8 kwietnia, Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w Gdańsku w wyborach na prezydenta miasta wygrała Aleksandra Dulkiewicz (komitet Koalicja Obywatelska i Wszystko Dla Gdańska), na którą oddało 57,95 proc. głosujących. W Gdańsku drugi wynik miał Tomasz Rakowski (Prawo i Sprawiedliwość), który otrzymał 20,33 proc. głosów (36 244 głosy), a Andrzej Pecka (Wspólna Gdańska Droga 2050) - 6,93 proc. (12 355 głosów).

Niezadowolony z wyniku kolegi jest najwyraźniej Kacper Płażyński, który postanowił otwarcie uderzyć w niedawnego kandydata partii na prezydenta Gdańska. Poseł stworzył ośmiostronicowy raport, który został wysłany wprost do warszawskiej siedziby partii. Portal Interia.pl cytuje jego fragmenty. Jak napisano już we wstępie, Tomasz Rakowski miał być "kompletnie nieprzygotowany do kampanii wyborczej", a w jej trakcie miał wykazywać się "skandalicznym brakiem aktywności, pomysłowości czy zdolności organizacyjnych". - Wynikającymi z nieudolności i lenistwa niepowodzeniami, a w efekcie najgorszym od 2002 roku wynikiem PiS w mieście, obarcza innych: przede wszystkim władze partii i mnie - ocenił Płażyński.

Jednym z kluczowych zarzutów są "oszczerstwa, nielegalne działania i nawoływanie do bojkotu listy PiS". Jako dowód Płażyński podaje film, który został nagrany w piątek "tuż przed ciszą wyborczą". Urywek materiału opublikował po tygodniu jeden z lokalnych serwisów - widać na nim Rakowskiego z pędzlem w ręku. Poseł twierdzi, że kandydat miał przyklejać na słupie ogłoszeniowym swoją podobiznę, zakrywając przy tym banery innych kandydatów z listy PiS. - Poproszony o zdjęcie plakatu i uczciwą (...) rywalizację, zignorował prośbę. To uwłaczające wszelkim zasadom, a także będące wykroczeniem działanie - napisał poseł.

Stwierdził przy tym, że na 44 dni kampanii Rakowski miał odbyć 14 spotkań z mieszkańcami. - W liczbie tej mieszczą się akcje ulotkowe z udziałem kandydata czy spotkania organizowane przez inne podmioty, w których kandydat uczestniczył jako gość - dodał. Z przedstawionego w raporcie kalendarium z Facebooka Rakowskiego wynika, że pretendent PiS do objęcia najważniejszego fotela w Gdańsku pozostawał bierny łącznie przez 18 dni walki o prezydenturę.

Portal skontaktował się z Tomaszem Rakowskim. - Przyznaję, że jestem zaskoczony, iż Kacper Płażyński porywa się na taką krytykę (...) To głęboko rozczarowujące, tak samo jak to, że "dyskusja" odbywa się na forum publicznym, a nie na forum partii. Żałuję, że wygrał egoizm Płażyńskiego, bo polityka to gra zespołowa szczególnie potrzebna w tak trudnym dla PiS mieście, jak Gdańsk i w trudnym czasie, w jakim jest teraz PiS - powiedział.

Z kolei zarzut o nieprzygotowanie do kampanii i brak pomysłowości kandydat skwitował, wymieniając liczne akcje sztabu, które miały odbywać się z jego udziałem "każdego dnia". - I ja mam się tłumaczyć z tego, czy coś było na Facebooku, czy nie? Nie rozliczają mnie tam z Twittera albo TikToka? Bądźmy poważni - mówił Rakowski.

- Kacprowi zależy na starcie do Parlamentu Europejskiego - stworzył "drużynę" po to, żeby używać w mieście nazwiska "Płażyński", choć nie startował. To było działanie marketingowe kosztem PiS - dodał na koniec.

