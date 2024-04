Mariusz Kamiński podjął decyzję! Nie stawi się przed komisją śledczą

Martwe konie u byłego ministra Roberta Telusa z PiS! Dotarliśmy do zdjęć z kontroli. Szokujące, do czego tam doszło! [MOCNE ZDJĘCIA]

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński i były wiceszef tego resortu Maciej Wąsik mają stawić się dziś w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Pierwszy otrzymał wezwanie na godz. 10, a drugi na 12. Według Kamińskiego ma im zostać postawiony zarzut nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie.

Jak mówił Kamiński, nie otrzymał wezwania na przesłuchanie przed komisją. - Bardzo chcę być na komisji wizowej i poinformować opinię publiczną o rzeczywistym charakterze tej sprawy. Liczę więc, że zostanę z wyprzedzeniem poinformowany o terminie zaproszenia mnie na komisję. Bardzo będę zabiegał o to, aby móc w sposób swobodny przedstawić opinii publicznej wiarygodne fakty dotyczące tej sprawy - przekonywał.

Kamiński udostępnił na platformie X list wysłany przez niego do przewodniczącego komisji ds. afery wizowej Michała Szczerby. Informuje w nim, że nie może wziąć udziału w posiedzeniu komisji z uwagi na uprzednio doręczone mu wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na ten sam dzień i tę samą godzinę. Jednocześnie poinformował, że stawi się na kolejne posiedzenie komisji. Kamiński zaapelował do Szczerby o zmianę terminu przesłuchania przed komisją i doręczenie mu wezwania w taki sposób, "aby mógł zapoznać się z jego treścią przed kolejnym planowanym posiedzeniem". - Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji, urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie - napisał.

Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie! pic.twitter.com/T45ITpkxRM— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) April 17, 2024

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba zapowiedział, że mimo nieobecności Kamińskiego komisja się zbierze.

