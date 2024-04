Pilna konferencja Kaczyńskiego. Kto jeszcze weźmie udział?

PiS szykuje listy na wybory do PE. Kto się na nich znajdzie? W mediach aż huczy!

Zapowiedź konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego jest jak zwykle lakoniczna. Na PAP czytamy: - We wtorek, 16 kwietnia br., o godz. 13.15 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości (ul. Nowogrodzka 84/86) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Spotkanie z dziennikarzami jest więc owiane tajemnicą, ale nie brakuje spekulacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obaj politycy, którzy uważają, że nadal są posłami, będą kandydować do europarlamentu. To jednak spekulacje, ponieważ ani Mariusz Kamiński ani Maciej Wąsik nie zabierali głosu na ten temat. Mandat po Mariuszu Kamińskim przejęła Monika Pawłowska, z kolei mandat po Macieju Wąsik pozostaje nieobsadzony.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS. Obaj trafili na kilkanaście dni do więzienia, aż ponownie ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. Jaki będzie temat dzisiejszej konferencji Jarosława Kaczyńskiego? Na Se.pl zbierzemy najważniejsze informacje na ten temat.

