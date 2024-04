Andrzej Duda zjadł kolację Donaldem Trumpem. Zdradzono szczegóły!

Wielkie zaskoczenie! Duda wyznał, dokąd zaprosił go Trump! Jeśli tak się stanie, to będzie sensacja

Duda i Trump przed spotkaniem

- Jestem prezydentem już niemal dziewiąty rok. Spotykałem się i będę się spotykał z przyjaciółmi, którzy pełnili urzędy prezydenta i z którymi współpracowałem na arenie międzynarodowej. Tak jest również z prezydentem Donaldem Trumpem, którego prezydentura była bardzo owocna w relacjach polsko-amerykańskich i znacząco przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i całego regionu, chociażby przez wzrost liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Dlaczego spotykamy się teraz? Ponieważ jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie - ocenił w rozmowie z SE prezydent Polski przed spotkaniem.

Sam Trump w kilku zdaniach do tamtejszych mediów stwierdził, że "Polacy kochają Andrzeja Dudę". - To nie jest łatwe do osiągnięcia, ale on wykonuje fantastyczną pracę. I jest moim przyjacielem - stwierdził były amerykański prezydent. - Spędziliśmy razem cztery wspaniałe lata. Być może będziemy musieli to powtórzyć - dodał z uśmiechem.

President @realDonaldTrump welcomes President Andrzej Duda of Poland to Trump Tower 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/YFqUgbqpwV— Margo Martin (@margommartin) April 17, 2024

Impresje po kolacji

Spotkanie, o charakterze prywatnym, co wielokrotnie podkreślono, rozpoczęło się około godz. 1.30 polskiego czasu. Politycy zjedli wspólnie kolację. Andrzejowi Dudzie towarzyszyli ministrowie z jego kancelarii: Marcin Mastalerek oraz Wojciech Kolarski. Ten drugi był zachwycony wydarzeniem, w którym uczestniczył. - To było znakomite spotkanie. Długa, prawie dwuipółgodzinna rozmowa, przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół - relacjonował, dodając przy tym, że Donald Trump podkreślał sympatię do Polski i uznanie wobec Polaków.

Wtórował mu Mastalerek:

- Właśnie zakończyło się spotkanie Prezydenta Andrzej Duda i prezydenta Donalda Trumpa. Przyjacielska atmosfera. Doskonała rozmowa

Właśnie zakończyło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda i Prezydenta Donalda Trumpa. Przyjacielska atmosfera. Doskonała rozmowa. 🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/un5o5QCy0d— Marcin Mastalerek (@MMastalerek) April 18, 2024

Spotkanie zakończyło się po godz. 4 polskiego czasu.

Po zakończeniu rozmów sztab Donalda Trumpa poinformował w oficjalnym oświadczeniu, czego dotyczyły rozmowy. - Obaj prezydenci, którzy są wielkimi przyjaciółmi, omówili propozycję prezydenta Dudy, aby kraje NATO zwiększyły wydatki na obronę na poziomie 3 proc. PKB - poinformowano. - Rozmawiali także o wojnie między Rosją a Ukrainą, konflikcie z Izraelem na Bliskim Wschodzie i wielu innych tematach związanych z dotarciem do pokoju na świecie - czytamy.

- Prezydent Trump z sentymentem wspominał swoją przełomową podróż do Polski w 2017 r. i pochwalił Polaków za niezłomną obronę swojej suwerenności i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa granic Europy przed wszelkimi zagrożeniem - dodano.

Andrzej Duda w USA zapowiada spotkanie z Donaldem Trumpem. "Zaprosił mnie do domu"