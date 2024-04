i Autor: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent Andrzej Duda: Be względu na to, kto rządzi w USA, ważny jest sojusz polsko-amerykański [TYLKO U NAS]

Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą przebywa w USA. Wiadomo, że spotka się on około 19:30 czasu lokalnego z Donaldem Trumpem na kolacji w Trump Tower. Ta wiadomość wzbudziła szereg komentarzy w Polsce, także tych krytycznych. - Be względu na to, kto rządzi w USA, ważny jest sojusz polsko-amerykański - mówi redaktorowi naczelnemu "Super Expressu" Grzegorzowi Zasępie, prezydent Andrzej Duda.