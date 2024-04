i Autor: EASTNEWS(2)

Wizyta prezydenta w USA

To tu Duda spotka się z Trumpem! Co to jest Trump Tower?

AZ 18:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

- Kontakty między zagranicznymi rządami a kandydatami największych partii na prezydenta USA to zwyczaj praktykowany od wielu lat, zaś przywódcy USA często spotykają się z zagranicznymi liderami opozycji - tak rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller skomentował to planowane spotkanie Duda - Trump. Panowie najprawdopodobniej spotkają się w Trump Tower. Jak wygląda ten owiany legendą budynek?