Wiceszef MSZ o Tusku: Wszystko co powiesz, może być użyte przeciwko tobie

Paweł Jabłoński ostro ustosunkował się we wtorkowej (29 sierpnia) audycji Polskiego Radia do głośnej wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska, który w niedzielę podczas wiecu w Sopocie stwierdził, że "dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy".

Tusk: "Dzień po wyborach odblokuję pieniądze z KPO"

- Wystarczy odrobina dobrej woli, kompetencji, by te pieniądze znowu zaczęły dobrze w Polsce pracować dla każdej i każdego z was. Ta drożyzna, która dziś wam dokucza, (...) może być mniej dokuczliwa, choćby z powodu tej jednej decyzji - odblokowującej polskie pieniądze, które leżą dziś w Brukseli - powiedział na wiecu Tusk. - Składam tu, w Sopocie, moim rodzinnym Sopocie, to uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach, po zwycięstwie, pojadę i te pieniądze odblokuję, i wszyscy to odczujemy - zadeklarował szef PO.

Jabłoński: "Tusk popełnił duży błąd"

Jabłoński odnosząc się do tych słów nie owijał w bawełnę: - Adwokaci doradzają swoim klientom, którzy mają różne zarzuty, żeby nie mówić za dużo - wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie - stwierdził. - Nie powinno się mówić rzeczy, które tak naprawdę stanowią dowód potwierdzający zarzuty, które są komuś stawiane. Tusk i Platforma - mówiliśmy to od dawna - robią wszystko, by blokować pieniądze, które należą się Polsce. Robią to narzędziami, które mają poprzez swoich sojuszników w Europie - partię Manfreda Webera, ale też i bardzo duże wpływy w Komisji Europejskiej - stwierdził wiceminister.

- Jeżeli dzisiaj Tusk mówi "ja pojadę i to odblokuję", to tak naprawdę potwierdza, że te zarzuty są prawdziwe - dodał. - Popełnił duży błąd. Widzę, że nawet wśród komentatorów, którzy na co dzień są mu przychylni od wczoraj panuje duże zaskoczenie: jak to, Tusk potwierdza to, co mówi PiS? Rzeczywiście PO blokuje te pieniądze? Tak dokładnie jest. Oni robią wszystko, żeby Polska pieniędzy nie dostała - mówił wiceszef MSZ.

KPO - ile pieniędzy Komisja Europejska ma wypłacić Polsce?

Komisja Europejska na początku czerwca ub. roku zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy.

