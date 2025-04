Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje spekulacje: Polska jest bezpieczna

Coraz więcej chętnych do udziału w prezydenckiej debacie. Do Końskich jadą Biejat i Zandberg

To już nienawem

7 kwietnia Dowództwo Wojsk Lądowych USA ogłosiło relokację amerykańskich żołnierzy oraz sprzętu wojskowego z lotniska w Jasionce pod Rzeszowem. – Ważne zadanie polegające na ułatwianiu pomocy wojskowej dla Ukrainy za pośrednictwem Jasionki będzie kontynuowane pod przywództwem Polski i NATO – napisano w komunikacie. Jednostka jest ważnym hubem wsparcia dla toczącej wojnę z Rosją Ukrainy za naszą wschodnią granicą. Decyzja wywołała więc falę komentarzy i spekulacji, ponieważ internautów zrozumiało ten krok, jako całkowite wycofanie obronności militarnej na wschodniej flance NATO. Operacja relokacji była jednak planowana i jest częścią szerszej strategii mającej na celu optymalizację operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych.

– Polska jest bezpieczna. Amerykańscy żołnierze są relokowani, ale Polski nie opuszczają – mówi nam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polacy i Amerykanie przekazali odpowiedzialność za operację wzmocnienia Ukrainy na rzecz sojuszu NATO. Nowa sojusznicza inicjatywa NSATU, NATO Security Assistance and Training for Ukraine będzie odpowiadała za koordynację dostaw uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych Ukrainy, a także za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

– Rosja oczywiście jest zagrożeniem dla nas i dla Europy, ale stawiamy na obronność, na zbrojenia. Nie mamy czasu do stracenia, bo ryzyko jest bardzo poważne – dodaje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dotychczasowe zadania wojsk USA w Jasionce przejmowane są przez kolejnych sojuszników. Hub logistyczny od stycznia 2025 roku zabezpieczany jest przez norweskie systemy NASAMS i niemieckie baterie Patriot. Nieba nad Rzeszowem i nad naszym krajem strzegą norweskie F-35, szwedzkie Gripeny, brytyjskie Eurofightery.

Współpraca Polski z USA i NATO pozostaje niezmienna, a POLLOGHUB to od drugiego dnia wojny centralne miejsce transferu pomocy do Ukrainy.

Sedno Sprawy - Leon Stanisław Komornicki – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.