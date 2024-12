Wiadomo, kiedy przesłuchają Zbigniewa Ziobrę. Jest termin. Będzie przymusowo doprowadzony?!

We wtorek (3 grudnia) o godz. 17 komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Pytany o to na poniedziałkowej konferencji prasowej Ziobro przyznał, że na komisji "pojawi się". We wtorek szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka poinformowała w Programie Trzecim Polskiego Radia, że na najbliższym posiedzeniu komisji regulaminowej będzie prezentowała wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze. Oceniła, że to jest "bardzo prosty wniosek".

Jak tłumaczyła, dotychczas Ziobro usprawiedliwiał swoją nieobecność przedstawiając zaświadczenie lekarskie:

Ostatnie dwa wezwania to jest całkowita zmiana retoryki. Nie zasłania się chorobą, a - tak, jak pozostałe osoby, które nie chcą stawić się przed komisją - wskazuje na orzeczenie trybunału Julii Przyłębskiej - powiedziała Sroka.

Przypomnijmy, że 10 września Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Kiedy przesłuchanie Ziobry przed komisją ds. Pegasua?

Sroka dopytywana, kiedy Ziobro może zostać doprowadzony na posiedzenie komisji, stwierdziła, że najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego będzie wyznaczony termin przesłuchania świadka.

Jeżeli dzisiaj będziemy mieli posiedzenie komisji regulaminowej, to być może na tym, a może na następnym posiedzeniu Sejmu będziemy ten wniosek głosować. Myślę, że wtedy to jest kwestia 2-3 dni, jak my swój wniosek złożymy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dając czas sądowi na rozpatrzenie naszego wniosku myślę, że koniec stycznia lub początek lutego będziemy mieli posiedzenie wyznaczone z udziałem pana Ziobro - dodała szefowa komisji.

Ziobro był czterokrotnie wzywany przez sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, ale nie stawił się. Dwa razy przedstawił zwolnienie lekarskie. Później komisja śledcza otrzymała opinię biegłego, z której - jak informowała szefowa komisji śledczej - jednoznacznie wynika, że były szef Ministerstwa Sprawiedliwości może złożyć zeznania.

Będzie przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję?

Sroka zapowiedziała, że Ziobro przesłuchiwany ma być w formule innej niż poprzedni świadkowie, a posiedzenie komisji będzie trwało krócej. Zbigniew Ziobro odpowiedział wtedy we wpisie na platformie X, że "żaden biegły" nie badał go ani z nim nie rozmawiał. Następnie Ziobro dwukrotnie nie stawił się przed komisją śledczą - 14 października i 4 listopada - i nie usprawiedliwił nieobecności. Potem komisja zdecydowała, że wystąpi o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go na przesłuchanie - wniosek w tej sprawie wystosowany został do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara 8 listopada, a ten skierował wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

