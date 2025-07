Bodnar podsumowuje działania ws. śmierci ojca Ziobry: 15 postępowań, prawie tysiąc tomów akt i żadnego wyroku

Prywatna wendetta Ziobry

Przypominamy: Jerzy Ziobro, internista i były dyrektor sanatorium w Krynicy-Zdroju, ojciec Zbigniewa Ziobry, zmarł w 2006 r. tuż przed planowanym wypisem do domu, po zabiegach poszerzania naczyń wieńcowych (angioplastyka) w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Mężczyzna zmarł niespodziewanie. Przyczyną śmierci, według oficjalnych informacji, były komplikacje kardiologiczne, jednak rodzina Ziobry (w tym Zbigniew Ziobro i jego brat Witold) twierdziła, że doszło do błędów medycznych, które doprowadziły do zgonu. Witold Ziobro pierwszy doniósł do prokuratury na lekarzy wkrótce po śmierci ojca. Działania śledczych nie satysfakcjonowały rodziny Ziobrów. Kiedy PiS doszedł do władzy w 2015 r., Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Pod jego kierownictwem prokuratorzy ponownie zajęli się sprawą śmierci Jerzego Ziobry.

Do tych działań odniósł się 18 lipca w serwisie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. - W latach 2016-2023 polska prokuratura została zaangażowana na niespotykaną skalę do prowadzenia prywatnej sprawy dotyczącej śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał w styczniu 2025 r. w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zespół prokuratorów, który bada czy nie doszło w tym przypadku do przekroczenia uprawnień – czytamy we wpisie Bodnara.

Postępowania zakończone umorzeniem

- Jak do tej pory zespół dokonał częściowej analizy 15 wszczętych na tym tle postępowań. Wymaga to zapoznania się z 981 tomami akt. Żadne z analizowanych postępowań nie zakończyło się wyrokiem skazującym, postępowania kończyły się umorzeniem śledztwa lub jego zawieszeniem, trzy śledztwa nadal pozostają w toku. W sprawach, w których doszło do postępowania sądowego, zapadały wyroki uniewinniające. W jednym wypadku, wobec jednej osoby, postępowanie sądowe zostało warunkowo umorzone – dodał minister Adam Bodnar i zamieścił link do strony Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która zamieściła szczegóły komunikat o czynnościach wykonanych przez zespół prokuratorów w sprawie Zbigniewa Ziobry.

