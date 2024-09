i Autor: Twitter, Paweł Wodzyński/East News

Komisja ds. Pegasusa

Ziobro o opinii biegłego lekarza: To brutalna prowokacja

"Do tej pory ja tej opinii lekarskiej, która mnie dotyczy, nie otrzymałem, otrzymały ja media. W świetle polskiego prawa to przestępstwo kryminalne, dlatego zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do prokuratury (...) .Tusk i cała ta grupa nie ma żadnych ograniczeń, zahamowań. To są ludzie bezwzględni, zakłamani. Popełniają przestępstwa, przecież to co zrobili ujawniając te dane, to zrobili to z premedytacją, w sposób zaplanowany". -stwierdził były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w radiomaryja.pl.