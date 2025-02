i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, shutterstock

Oficjalny komunikat

Węgierski sąd podjął decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego! Co dalej z jego azylem?

W poniedziałkowe przedpołudnie węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości (z siedzibą w Budapeszcie) wystosowało oficjalny komunikat w sprawie Marcina Romanowskiego. Jak poinformowano, tamtejszy sąd przychylił się do decyzji władzy, która przyznała wcześniej politykowi PiS status uchodźcy. To ważna decyzja, w której podkreślono, że Romanowski może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terenie tego państwa.