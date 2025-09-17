Ważny apel Karola Nawrockiego. Każdy Polak powinien usłyszeć

Podczas uroczystości w 86. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, prezydent Karol Nawrocki zaapelował o czujność wobec sowieckiej ideologii i dezinformacji.

Nawrocki podkreślił, że prawda o Katyniu powinna być fundamentem wolnej Polski, przestrzegając przed powtarzaniem błędów z przeszłości i uleganiem fałszywym narracjom.

Prezydent zaznaczył, że siła polskiego wojska, sojuszy i narodowej wspólnoty jest kluczowa dla obrony przed powtórzeniem tragicznych wydarzeń z 1939 roku.

Podczas ceremonii pogrzebowej ofiar zbrodni katyńskiej, Nawrocki oddał hołd zamordowanym żołnierzom, podkreślając niezrozumienie zagrożenia komunizmu w historii.

Karol Nawrocki, nawiązując do słów Lecha Kaczyńskiego, podkreślił, że prawda o Katyniu powinna stanowić fundament wolnej i niepodległej Polski. Stwierdził, że kłamstwo katyńskie było podstawą "Polski kolonialnej", a jego demaskacja jest kluczowa dla budowania przyszłości opartej na prawdzie historycznej.

Apel Karola Nawrockiego

Prezydent wyraził zaniepokojenie, że świat wciąż powtarza błędy z przeszłości, ulegając komunistycznej ideologii i sowieckiej dezinformacji. Zaapelował o to, aby kolejne pokolenia Polaków nie dały się zwieść fałszywym narracjom i rozumiały istotę sowieckiego i komunistycznego zagrożenia.

- Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem Polski kolonialnej, tak prawda o Katyniu stać się musi fundamentem wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej - powiedział. - Tyle lat minęło od zbrodni katyńskiej, a świat jeszcze niedawno powtarzał i powtarza te same błędy, ulegając ideologii komunistycznej i sowieckiej dezinformacji - dodał.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że jedynie siła polskiego wojska, sojuszy i narodowej wspólnoty może skutecznie powstrzymać powtórzenie tragicznych wydarzeń z 1939 roku. Zaznaczył, że nie można wierzyć w inne rozwiązania niż te, które opierają się na realnej sile obronnej państwa.

Hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej

Podczas mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, będącej częścią państwowego pogrzebu z ceremoniałem wojskowym szczątków ofiar zbrodni katyńskiej, prezydent Nawrocki oddał hołd zamordowanym żołnierzom. Określił ich jako ludzi wartości i honoru, gotowych do obrony Rzeczypospolitej.

Karol Nawrocki stwierdził, że do ludobójstwa katyńskiego, a także do II wojny światowej, mogłoby nie dojść, gdyby świat w porę zrozumiał zagrożenie płynące z ideologii sowieckiego komunizmu. Podkreślił, że terror komunizmu w sojuszu z niemieckim narodowym socjalizmem, ucieleśniony w pakcie Ribbentrop-Mołotow, stanowił zagrożenie dla integralności i niepodległości wielu krajów, w tym Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Finlandii.

Prezydent, nawiązując do współczesnych wydarzeń, zadał pytanie o to, czy świat odrobił lekcję z historii, biorąc pod uwagę ludobójstwo katyńskie i porozumienie Ribbentrop-Mołotow. Stwierdził, że naiwnością byłoby twierdzenie, że "to tylko historia" i że "świat się zmienił", wskazując na aktualność zagrożeń, które nadal dotyczą regionu.

