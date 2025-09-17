Donald Trump przekazał list dla Karola Nawrockiego? Zdumiewające doniesienia mediów

Biały Dom przekazał list od prezydenta Donalda Trumpa do prezydenta Karola Nawrockiego za pośrednictwem polskiej ambasady w Waszyngtonie. Treść listu nie została ujawniona.

Korespondencja ta ma miejsce w kontekście wzmożonej aktywności międzynarodowej Donalda Trumpa, w tym rozmowy z Ursulą von der Leyen o zwiększeniu presji na Rosję oraz wizyty w Wielkiej Brytanii.

Przed otrzymaniem listu, prezydent Nawrocki odbył wizyty w Berlinie i Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentami Niemiec i Francji, rozmawiając m.in. o bezpieczeństwie i reparacjach wojennych.

W wywiadzie dla "Bilda" prezydent Nawrocki odniósł się do incydentu z rosyjskimi dronami naruszającymi polską przestrzeń powietrzną, podkreślając agresywne działania Władimira Putina i konieczność przygotowania się do wojny.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego, Biały Dom, za pośrednictwem polskiej ambasady w Waszyngtonie, przekazał list od prezydenta Donalda Trumpa do prezydenta Karola Nawrockiego. List został już wysłany pocztą dyplomatyczną do Polski. Na obecnym etapie nie ujawniono treści ani szczegółów dotyczących jego zawartości.

W kontekście tej korespondencji warto zwrócić uwagę na wzmożoną aktywność międzynarodową prezydenta Donalda Trumpa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że odbyła telefoniczną rozmowę z Trumpem, której tematem było zwiększenie presji na Rosję.

W tym samym czasie prezydent Trump, wraz z małżonką Melanią, rozpoczynał wizytę państwową w Wielkiej Brytanii.

Wizyty Karola Nawrockiego w Europie

Karol Nawrocki, przed otrzymaniem listu, zakończył wizyty w Berlinie i Paryżu. W Berlinie spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Podczas tych rozmów poruszono kwestię wsparcia dla bezpieczeństwa, przy jednoczesnym odrzuceniu tematu reparacji wojennych. Nawrocki przedstawił propozycję rozwiązania kwestii reparacji, sugerując, że Niemcy mogłyby spłacać je poprzez wzmacnianie polskiego wojska i wschodniej flanki NATO.

W Paryżu prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Incydent z dronami

W wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" prezydent Nawrocki odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które miało miejsce 10 września. Podkreślił, że incydent był sterowany bezpośrednio z Moskwy i stanowił kolejny dowód na agresywne działania Władimira Putina.

- Ten rodzaj ataku pokazał, do czego zdolny jest Władimir Putin – mówił. - Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowani do wojny, ponieważ tylko wtedy będzie pokój - dodał.

