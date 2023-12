Ważne orędzie Dudy. Jego człowiek opowiedział o szczegółach

Kwaśniewski o zmianach w TVP. To może zdziwić Tuska

Zmiany w mediach publicznych, a szczególnie w Telewizji Polskiej wywołały wielkie poruszenie w całej Polsce. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli nawet protesty w siedzibach mediów, a Jarosław Kaczyński poinformował, że 11 stycznia pod Sejmem odbędzie wielka manifestacja w obronie mediów publicznych. Jak ujawnił blisko współpracownik Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, prezydent 31 grudnia wygłosi orędzie, gdzie na temat zmian w mediach publicznych zabierze głos. - Prezydent będzie mówił o mijającym, ale też o planach na następny rok. Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa. Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować - przekazał Marcin Mastalerek.

Orędzie Andrzeja Dudy ma zostać wyemitowane w Telewizji Polskiej po raz pierwszy odkąd zmieniły się tam władze.

