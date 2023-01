Rekordowa waloryzacja emerytur, 13. i 14. To władza szykuje dla emerytów

W dobie szalejącej drożyzny i wysokiej inflacji, jedną z grup najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia są emeryci. Rząd działa na ich rzecz i wprowadza rozwiązania, które mają im pomóc. Takimi rozwiązaniami są wypłaty 13. i 14. emerytury. Emeryci już kilka razy mogli cieszyć się trzynastką, która została wprowadzona na stałe. Od 2020 roku 13. emerytura jest gwarantowana ustawą – jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich seniorów, które wypłacane jest w wysokości najniższej emerytury. Natomiast czternastka była jak dotąd jednorazowym świadczeniem, które ZUS wypłacił na mocy specjalnych ustaw. Tak było w 2021 r. i 2022 r. Jednak rząd zapowiada, że w 2023 roku czternastka również trafi do emerytów i zapewnia, że także to wsparcie zostanie wprowadzone na stałe. Premier niejednokrotnie podkreślał, nawet w specjalnych listach skierowanych do emerytów, które publikowaliśmy na łamach "Super Expressu", że rząd szczególnie dba o emerytów.

Zaś na początku stycznia Morawiecki zapewnił na konferencji prasowej: - To PiS jest gwarantem najwyższych waloryzacji emerytur. To PiS wdrożyło również emerytury matczyne, dla tych pań, matek, które zdecydowały się na pracę w domu, na opiekę nad dziećmi. Nie było emerytur matczynych. To PiS wdrożyło emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł miesięcznie.

Waloryzacja emerytur 2023. Macierewicz dostanie podwyżkę

Faktycznie, emeryci korzystają na wsparciu, jakie daje im rząd. Emeryci nie są wyróżniani, tak samo zmiany w emeryturach dotyczą zwykłych ludzi, jak i polityków. I tak na waloryzacji 2023 skorzystają również emeryci z Sejmu, a wśród nich prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Antoni Macierewicz, poseł PiS i były minister obrony narodowej. Jeśli waloryzacja emerytur 2023 będzie kwotowo-procentowa, to oznacza, że najniższe świadczenia są podwyższane o określoną kwotę, natomiast wyższe rosną procentowo. Zgodnie z wyliczeniami (na podstawie m.in. danych z GUS) waloryzacja wyniesie 14,8 proc. Jak wynika z wyliczeń "Faktu" poseł Antoni Macierewicz, który ma ok. 3600 zł emerytury brutto, skorzysta na waloryzacji 2023 o ok. 530 zł brutto. Polityk nie ma więc na co narzekać.