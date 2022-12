Trzynasta emerytura w 2023 roku. Konkretne wsparcie dla emerytów wyniesie: 1445,48 zł

Trzynasta emerytura 2023 będzie dodatkowym zastrzykiem gotówki dla wszystkich seniorów. Ile wyniesie 13. emerytura? Dodatek ten wyniesie 1445,48 zł. Policzyliśmy, że osoba otrzymująca przeciętną emeryturę, dzięki trzynastce zauważy w kwietniu na koncie ponad 4000 zł. To dobre wieści dla najmniej emerytów, bo drożyzna rujnuje budżety najstarszych Polaków. Nic dziwnego, że seniorzy nie mogą się doczekać przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Zgodnie z ustawą o marcowej podwyżce, będzie ona kwotowo-procenta. Co to znaczy? To znaczy, że świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być mniejsza, niż określona minimalna kwota.

- Gwarantujemy, że od marca 2023 r. świadczenia wzrosną nie mniej niż o 250 zł – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg (58 l.). O 250 zł brutto wzrosnąć mają świadczenia w przedziale: od wysokości emerytury minimalnej do kwoty ok. 1800 zł brutto. Pozostałe renty i emerytury zostaną zwaloryzowane procentowo. Rząd przyjął wskaźnik 13,8 proc., ale ostateczny poznamy na początku 2023 r.

Ile wyniesie emerytura minimalna 2023? Wzrost świadczenia

Emerytura minimalna wzrośnie od marca z 1388,44 zł do 1588,44 zł brutto, czyli na rękę wyniesie 1445,98 zł. I tyle samo powinna wynieść wypłacana w kwietniu trzynasta emerytura. Przy takim założeniu, senior z przeciętną emeryturę (ok. 2700 zł), otrzyma wiosną z ZUS w sumie 4100 zł. - Jeśli będziemy nadal rządzić, trzynastka i czternastka będą utrzymane. Chcemy czternastkę na stałe wpisać do ustawy – powiedział nam niedawno premier Mateusz Morawiecki (54 l.).

