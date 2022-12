Prezydent Zełenski: jestem w Waszyngtonie, by podziękować USA za wsparcie

Drożyzna rujnuje portfele Polaków. Wybawieniem dla seniorów są przyznawane od kilku lat dodatki – trzynasta i czternasta emerytura, w wysokości emerytury minimalnej. Pierwszy z nich wypłacany jest co roku, a drugi, nie jest świadczeniem stałym. Czternastka trafiła na konta emerytów tylko dwa razy: w 2021 i 2022 r. Czy będzie także w przyszłym roku? - Jeśli będziemy nadal rządzić, trzynastka i czternastka będą utrzymane. Chcemy czternastkę na stałe wpisać do ustawy – powiedział nam premier Mateusz Morawiecki (54 l.). Jeśli spojrzymy na uchwalony w grudniu przez Sejm budżet państwa na rok 2023, okazuje, że nie ma tam pieniędzy na dodatki do emerytury! Rząd finansuje je bowiem od początku z innych źródeł.

Można sobie zadać pytanie skąd więc pochodzą pieniądze na 13. i 14. emeryturę? Ekspert wyjaśnia - Pieniądze na trzynastkę i czternastkę pochodzą z Funduszu Solidarnościowego wspierającego osoby niepełnosprawne, zasilanego pieniędzmi na aktywizację bezrobotnych – informuje dr Tomasz Lasocki, ekspert Uniwersytetu Warszawskiego. - Trudno powiedzieć, czy w 2023 r. w Funduszu Solidarnościowym będzie 20 mld zł, bo tyle potrzeba na dodatki. Być może nastąpi jakaś „magia finansowa”. Natomiast generalnie rząd powinien zapewnić pieniądze w budżecie państwa, skoro sam przyznał dodatki oderwane od systemu emerytalnego – dodaje Lasocki.

