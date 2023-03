Waloryzacja 500 plus do 700 plus już nie wystarczy. Ekspert wyliczył, jak duża musi być podwyżka

500 plus jest mniej warte

W lutym inflacja osiągnęła rekordowy poziom 18,4 proc., a gdyby nie zmiany w koszyku inflacyjnym dokonane przez GUS, mogłaby się zbliżyć do 20 proc. To powoduje, że rosną ceny, ale także spada realna wartość świadczeń, które nie podlegają waloryzacji.

PiS planuje wprowadzić 800 plus przed wyborami. Nie wszyscy dostaną podwyżkę

Jaka jest w tych warunkach obecna wartość świadczenia 500 plus? – Świadczenie 500 Plus jest dziś warte już tylko 342 zł w cenach ze startu programu, czyli z kwietnia 2016 roku. Obecnie, aby świadczenie miało dziś taką samą wartość jak wówczas, powinno obecnie wynosić 731 zł., bliżej by mu więc było do 800 plus (wypłata 800 zł na każde dziecko), a nie 700 Plus, o którym niedawno wspominano – tłumaczy Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Do jakiej kwoty PiS powinien podnieść 500 plus? Sondaż rozwiewa wątpliwości

Świadczenie niższe niż 342 zł?

Oficjalna inflacja CPI podawana przez GUS to przeciętny koszyk dóbr konsumpcyjnych. Są jednak produkty, które podrożały bardziej niż sugeruje inflacja. Tak dzieje się w przypadku żywności czy benzyny, zatem realna wartość świadczenia dla części rodzin może być nawet niższa niż 342 zł.

Sprawdź na wykresie, jak malała wartość 500 plus:

i Autor: eToro Tak zmniejszyła się wartość 500 plus

