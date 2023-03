PiS planuje wprowadzić 800 plus przed wyborami. Nie wszyscy dostaną podwyżkę

500 plus warte 250 zł

Świadczenie Rodzina 500 plus jest sztandarowym programem PiS, którzy zapewnia partii Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) wysokie poparcie. Rodziny podkreślają od dłuższego czasu, że przez inflację 500 zł wypłacane na wychowanie dziecka straciło na wartości. Zdaniem ekonomistów można za nie kupić o połowę mniej niż w 2016 roku.

Platforma nie załatwi Polakom mieszkań? Adrian Zandberg punktuje pomysły Tuska

Waloryzacja przed wyborami?

Rząd nie chciał składać deklaracji o waloryzacji świadczenia, ale jak się dowiedzieliśmy podwyżka jest jednak planowana. Ma zostać przedstawiona jako element programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy. - Waloryzacja 500 plus jest potrzebna i byłaby bardzo dobra. Musi jednak brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. Jeśli będzie to możliwe, to należy podnieść świadczenie do np. 800 zł – mówi nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

800 plus nie da bogatych

Z tą opinią zgadza się poseł klubu PiS, członek Solidarnej Polski Tadeusz Cymański (68 l.). - Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł – mówi poseł, który dodaje, że jest za ograniczeniem 500 plus. - Przy tym tego dodatku trzeba wprowadzić progi dochodowe – uważa Cymański. ABR, KS

