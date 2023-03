Spis treści

Wybory parlamentarne 2023 będą w Dniu Papieskim? Zaskakujące informacje

Wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w Dniu Papieskim? Taka plotka lotem błyskawicy obiegła sejmowe kuluary po publikacji sondażu WP.pl o Janie Pawle II i możliwym tuszowaniu przez niego przestępstw seksualnych w Kościele. WP postanowiła spytać Polaków, czy głośny i budzące ogromne kontrowersje dokument TVN24 "Franciszkańska 3" wpłynął na ich opinię o Janie Pawle II. W odpowiedzi na wyniki sondażu gruchnęła wieść, że wybory parlamentarne 2023 mogą odbyć się w Dniu Papieskim. WP.pl pisze, że takie informacje uzyskała od polityków opozycji. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, w rozmowie z WP.pl stawia sprawę jasno: - Nie dyskutujemy o dacie wyborów. Tę wyznaczy prezydent.

Dzień Papieski przypada na 15 października 2023 roku i rzeczywiście jest to jedna z czterech możliwych dat, kiedy zgodnie z Konstytucją wybory 2023 w Polsce można przeprowadzić. To jednak spekulacje, bowiem to nie politycy którejkolwiek partii decydują o terminie wyborów. Ogłasza go, zgodnie z Konstytucją, prezydent RP. Andrzej Duda wyznaczy datę wyborów 2023 z uwzględnieniem kilku warunków, które określa prawo:

wybory parlamentarne zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu (posłowie Sejmu IX kadencji rozpoczęli pracę 12 listopada 2019),

(posłowie Sejmu IX kadencji rozpoczęli pracę 12 listopada 2019), prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku),

wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Decyzję o terminie wyborów prezydent powinien podjąć najpóźniej do 14 sierpnia - mówi "Super Expressowi" dr hab. Adam Gendźwiłł, ekspert Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego.

Sondaż o Janie Pawle II wywołał spekulacje o dacie wyborów 2023 w Polsce

Sondaż "Czy Jan Paweł II ukrywał przestępstwa seksualne w Kościele?" wywołał spekulacje na temat daty wyborów. Wyniki sondażu WP.pl okazały się zaskakujące. "Respondenci nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi, a zdania są mocno podzielone. Na ogólnej próbie rozkładają się niemal równo" - pisze WP.pl. Ponad 35 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco, przy czym tylko 15,8 proc. "zdecydowanie tak". Ponad 32 proc. z kolei udzieliło odpowiedzi "nie", w tym aż 20,5 proc. "zdecydowanie nie". Ponad 1/3 ankietowanych nie ma zdania na ten temat - 32,2 proc. Zdaniem polityków opozycji, na których wypowiedzi powołuje się WP, partia rządząca może wykorzystać obronę Jana Pawła II w kampanii.

Dodajmy, że to kolejny sondaż, w którym zapytano Polaków o zdanie na temat Ojca Świętego. W miniony weekend, kilka dni po publikacji reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" na TVN24, sondaż opublikowała "Rzeczpospolita". Gazeta spytała respondentów o to, "jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zmienia Pani/Pana ocenę papieża-Polaka?" "Franciszkańska 3" to siódma część serii dokumentalnej "Bielmo" o pedofilii w Kościele, a konkretnie o papieżu Polaku. Autor wskazuje w nim na tuszowanie przez kardynała Karola Wojtyłę afer pedofilskich w archidiecezji krakowskiej. Dokument wywołał burzę i nadal budzi ogromne emocje.