W tej gminie poparcie dla Grzegorza Brauna było największe! Zdradzają, co zrobią w drugiej turze!

Grzegorz Braun w niedzielę w skali całego kraju dostał aż ponad 1,2 mln głosów (6,34 proc., co dało mu wysokie, czwarte miejsce), będąc zdecydowanie największym zaskoczeniem pierwszej tury. Ale w Kodeńcu się temu w ogóle nie dziwią. W całej gminie Dębowa Kłoda, w której leży Kodeniec, zagłosowało na niego 14,76 proc. wyborców. Co zrobią zatem w drugiej turze? - Myślę, że ja to idę za Nawrockim. Mniejsze zło wybieram - mówi Tomasz. - Jeszcze się nie zastanawiałem, ale chyba też Nawrocki - wtórował mu pan Grzegorz. Jak tłumaczyli swoje poparcie dla Brauna? - Trzeba coś zmienić i to o 100 procent. Rządzący cały czas tylko gadają i nic nie robią. Że niby pomagają, a później nic nie pomagają. A podnosić, podnoszą, nie? - mówił pierwszy rozmówca, a drugi dodawał, że do niego dociera argument Brauna o nadmiernym wsparciu dla Ukraińców.

Z gminą Dębowa Kłoda sąsiaduje Podedwórze. To najmniej liczna gmina w całym województwie lubelskim, prawo do głosowania ma 1229 osób, a w ubiegłym roku na świat przyszło zaledwie 10 dzieci. Przy frekwencji na poziomie 61,84 proc. w niedzielnym głosowaniu Grzegorz Braun zajął tu drugie miejsce, a zagłosowało na niego 20,16 proc. osób. To właśnie w tej gminie polityk miał najlepszy wynik w skali całego kraju, chociaż w liczbach bezwzględnych to tylko 153 głosy.

- Ja na Brauna głosowałam. Po prostu mi podpasował - mówiła reporterowi WP seniorka, pani Mirosława, dodając przy tym, że teraz zagłosuje "na tego z PiS-u". Właściciel domu, na którym widniała reklama Brauna, był jeszcze bardziej kategoryczny. - W tej chwili jest dyktat, my nie mamy żadnej możliwości wetowania czegokolwiek. Bruksela sobie robi, co chce. Choćby ten zielony nieład. Grzegorz Braun chce doprowadzić do tego, żebyśmy uzyskali niepodległość. My od iks lat jesteśmy niewolnikami, wie pan o tym? A te nasze pseudowładze, bo ich nie nazywam władzami, wszędzie tylko wałki - grzmiał. Co zrobi w drugiej turze? - Niestety, trzeba głosować na Nawrockiego. To z braku wyboru, ale Trzaskowski - to jeszcze gorzej. On jest jak ta chorągiewka na moim domu. Z której strony wieje, tak on się ustawia. Taki człowiek na prezydenta, to wie pan, co by było. Tusk by miał wtedy już zielone światło do wszystkiego - przyznał.

