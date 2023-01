W Polsce jest niski wiek emerytalny? Zobacz, kiedy odchodzą z pracy obywatele innych państw UE [TABELA]

Rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny do 67 lat

To, że politycy wracają do tematu wieku emerytalnego nie jest zaskoczeniem. W 2015 roku PiS doszło do władzy m.in. dzięki wytykaniu rządowi PO-PSL podwyższenia wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że w ramach reformy wiek emerytalny mężczyzn miał być stopniowo podwyższany, aby w roku 2020 wynieść 67 lat. Wiek dla kobiet także miał być podnoszony, ale wolniej. Panie miały przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat dopiero od roku 2040.

Wiele państwa świata reformuje swoje systemy emerytalne, ponieważ społeczeństwa starzeją się, ale jednocześnie rozwija się medycyna, dzięki czemu żyjemy dłużej. Nie pracujemy już też ciężko fizycznie i lepiej dbamy o swoje zdrowia. To wszystko sprawia, że system emerytalny potrzebuje dodatkowych funduszy, aby można było seniorom zapewnić godziwe świadczenia na wiele lat. A jak wiadomo, polscy emeryci w większości mają trudności, aby związać koniec z końcem. Sam ZUS zachęca przez to do dłuższej pracy, bo każdy przepracowany rok dłużej oznacza wyższą emeryturę, nawet o kilkanaście procent (i mniejszy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn

Jeśli spojrzymy na inne państwa, okazuje się, że różny wiek przejścia na emeryturę dla kobiet i mężczyzn to archaizm. Taki sam próg wiekowy obowiązuje na przykład w Czechach (65 lat), Finlandii (65), Portugalii (66), w Grecji (67), czy we Włoszech (67 l.). Na zrównanie wieku pań i panów zdecydowały się ostatnio m.in.: Austria (do 65 lat), Wielka Brytania (do 67 lat w roku 2008) i Chorwacja (do 67 lat).

Podwyższenie wieku emerytalnego w najbliższych latach wydarzy się w Holandii, na Łotwie, w Niemczech. Wyższy wiek emerytalny jest obecnie nawet na Węgrzech. Rząd premiera Wiktora Orbana zwiększył kryterium wieku z 62 na 65 lat.

Poniżej zestawiliśmy wszystkie państwa UE oraz dwa kraje spoza UE, które również reformują swoje systemy emerytalne.

KRAJ WIEK EMERYTALNY Austria 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W planach jest podwyższenie wieku dla kobiet (do 65 lat). Belgia Obecnie 65 lat. W roku 2025 nastąpi podwyższenie do 66 lat a w roku 2030 do 67 lat. Chorwacja 61 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W planach jest podwyższenie wieku dla obu płci do 67 lat. Cypr 65 lat Czechy 65 lat dla obu płci. Są plany podwyższenia wieku emerytalnego. Dania 67 lat dla obu płci. Estonia Wiek został podwyższony z 63 do 65 lat. Finlandia 65 lat Francja Aktualnie 63 lata. W 2031 r. wiek emerytalny zostanie podwyższony do 65 lat. Grecja 67 lat. Hiszpania Obecnie 65 lat. Od 2025 r. będzie 67 lat. Litwa 61 lat dla kobiet i 63 dla mężczyzn. Nastąpi podwyższenie wieku dla obu płci do 65 lat. Luksemburg 65 lat. Łotwa Aktualnie 64 lata. W 2025 r. będzie to 65 lat. Malta 65 lat. Niemcy 65 lat. W planach jest podwyższenie do 67 lat. Rozpoczęto też debatę o podwyższeniu wieku do 70 lat. Polska 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Portugalia 66 lat. Rumunia Wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat. Wiek dla kobiet zostanie podwyższony z 61 do 63 lat. Słowacja 62 lata. Słowenia 65 lat. Szwecja 65 lat. Węgry 65 lat dla obu płci (wcześniej były 62 lata). Włochy 67 lat. Wielka Brytania (poza UE) Aktualnie 65 lat, od 2028 r. będzie to 67 lat. Szwajcaria (poza UE) 64 lata dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W 2022 r. Szwajcarzy w referendum opowiedzieli się za podwyższeniem wieku kobiet do 65 lat.

Emeryci WŚCIEKLI na rząd. OSZUKALI NAS! Nie mamy na leki!