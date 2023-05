Awantura w Parlamencie Europejskim o "Lex Tusk". Beata Szydło: Wstyd!

Debata w Parlamencie Europejskim odbyła się w pilnym trybie. Polsce zarzucono łamanie praw obywatela i zapowiedziano wyciągnięcie konsekwencji.

- Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o komisji, która może pozbawić obywatela praw, bez możliwości odwołania się do sądu - mówił europejski komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

W trakcie debaty Parlamentu Europejskiego europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki oskarżał polski rząd o próby "wyeliminowania" opozycji.

- Jestem tu, żeby ostrzec was, że to nie jest prawo, które łamie konstytucję, ale to modus operandi władzy, która widzi, że traci poparcie społeczne i na siłę chce zachować władzę. Chce oskarżyć i wyeliminować opozycję, ale my mamy doświadczenie, całe polskie społeczeństwo. Nie wyeliminujecie z życia tych, którzy mówią prawdę, nie zagłuszycie prawdy - mówił polski europoseł.

Na te słowa zareagowała Beata Szydło, która krzyknęła w jego stronę "Wstyd!". Zarzucała również europarlamentarzyście robienie kampanii wyborczej w Brukseli. Była premier stwierdziła, że "Konstytucja polska nie jest łamana, nie jest łamane polskie prawo". Zwracała się również bezpośrednio do unijnego komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

ZOBACZ TAKŻE: Komisja Lex Tusk w pigułce

- Jeżeli chodzi o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, to zgodnie z traktatami należą one do gestii suwerennych państw [...] Dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne - mówiła Szydło.

Wypowiadał się również Patryk Jaki z Suwerennej Polski, który zarzucił Unii Europejskiej prowadzenie interesów z Rosją. Przypomniał, że po aneksji Krymu w 2014 roku, państwa europejskie dalej robiły interesy z Putinem.

- Wcale się nie dziwię, że chcecie zakazać działania komisji ds. rosyjskich wpływów w Polsce, bo bardzo dobrze wiecie, że tutaj taka komisja przydałaby się jeszcze bardziej [...] Po ataku na Ukrainę i aneksji Krymu w 2014 roku [...] dalej robiliście biznesy z Rosją. Sprzedawaliście Putinowi broń, budowaliście Nord Stream, Putin korumpował waszych polityków. Na liście płac Kremla są m.in. były kanclerz Niemiec, premierzy Francji, Austrii. [...] Wiecie, że wasze wsparcie dla Putina to największa afera w Europie, dlatego tak próbujecie to ukryć i bronić Tuska - grzmiał Jaki.

Z kolei "Lex Tusk" krytykował Włodzimierz Cimoszewicz, który stwierdził, że Polska jest "o krok od stania się autokracją antydemokratyczna".

Europarlamentarzyści krytykują Polskę za ustawę "Lex Tusk"

- Mamy następną ustawę, która jest skierowana wobec opozycji rządu. To, że prezydent Duda wysłał podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest żadna gwarancja. To jest smutna ironia. Rząd w Polsce chce wprowadzić putinowską ustawę, która putinizuje prawo polskie i dlatego trzeba zapobiec wejściu w życie tej ustawy - mówił europoseł Juan Fernando Lopez Aguilar z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Parlamentu Europejskiego.

Polskę krytykował także Moritz Körner, który stwierdził, że nie jest to "komisja śledcza, ale sąd kapturowy". Dodał, że podważa to zaufanie do zbliżających się wyborów w Polsce.

Szydło ostro w PE w czasie debaty o Lex Tusk. "Wstyd Sikorski! Wstyd!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.