W marcu odbędzie się tajne posiedzenie Sejmu! Sprawy najwyższej wagi. Zero mediów! Co się dzieje?!

Wybory do PE za pasem. Na kogo zagłosują Polacy? Najnowszy sondaż

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ujawnił, że jeszcze przed świętami posłowie wezmą udział w tajnym posiedzeniu Sejmu: - Jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy będziemy mieli w Sejmie posiedzenie specjalne na temat bezpieczeństwa i obronności. Posiedzenie będzie zamknięte - wyjaśnił na antenie Polsat News. To oznacza, że marcowe posiedzenie nie będzie ono mogło być transmitowane w mediach ani w jakikolwiek inny sposób rejestrowane. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie dojdzie do tego posiedzenia, konkretna data nie jest znana.

Bosak dodał też, że to jego formacja wnioskowała w Sejmie o informacje w sprawie bezpieczeństwa. - Nie twierdzę, że mamy jakąś moc sprawczą, ale jako Konfederacja wnioskowaliśmy o informacje w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszałem, że informacji nie będzie, ale będzie odpowiednie posiedzenie Sejmu . To dobrze, bo może zagadnienia związane z bezpieczeństwem na serio wejdą do głównego nurtu debaty publicznej w Polsce - podkreślił w rozmowie z Polsat News Bosak.

Tajne posiedzenie Sejmu w szczególnym rygorze. To nadzwyczajne wydarzenie

Ostatnie takie posiedzenie w Sejmie odbyło się w połowie czerwca 2021 roku. Wtedy na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Posłowie wówczas zajmowali się cyberatakami na Polskę. Wtedy wszyscy posłowie w czasie tajnego posiedzenia musieli być obecni na sali plenarnej, nie mogli w nim uczestniczyć zdalnie (a był to czas pandemii). Jak wówczas przekazał szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzezgrzółka: - Tajne posiedzenie Sejmu to bezsprzecznie nadzwyczajne wydarzenie dla Parlamentu. Obrady są prowadzone w szczególnym rygorze i zgodnie z precyzyjnymi procedurami - mówił w 2021 roku w rozmowie z PAP.

Szef CIS przekazał także wtedy, że parlamentarzyści, którzy wchodzą na salę nie mogą mieć ze sobą urządzeń umożliwiających rejestrację lub transmisję obrazu albo dźwięku, czy też nawiązywanie łączności. Nie mogą też wnosić ze sobą torebek, toreb, plecaków czy teczek. Takie posiedzenia wiążą się z tym, że nie tylko nie ma z nich transmisji w mediach, ale i dziennikarze nie mogą być obecni na sali obrad na galerii.

