Ursula von der Leyen: KE jest gotowa przekazać Polsce 5 mld euro. Premier Tusk: to nie ot taki sobie prezencik

KE wymaga praworządności

Von der Leyen podkreśliła - podczas wspólnego briefingu z Donaldem Tuskiem - że "zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologiczne, cyfrowej".

– Komisja jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich. Potrzebujemy Polski, która będzie razem z nami w tym obszarze działała – powiedziała szefowa KE.

"Prezencik pod choinkę"

Polski premier nie krył zadowolenia z zaliczki. – Do końca roku, można powiedzieć, że pod choinkę, dostaniemy te pierwsze 5 mld euro. To nie jest ot taki sobie prezencik – skomentował decyzję Ke Donald Tusk.

Komisja Europejska w drugiej połowie listopada wydała pozytywną opinię ws. zmienionego Krajowego Planu Odbudowy, chodzi o ponad 5 mld euro zaliczek.

Jak podał wówczas resort funduszy i polityki regionalnej, chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia.

