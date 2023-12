Tusk i Sikorski polecą do Stanów?! Biały Dom szykuje zaproszenia

Tomczyk: Idę do resortu z myślą rozliczenia Macierewicza i Błaszczaka

Co to będzie?

Beata Szydło skierowała do Donalda Tuska kilka słów. Chciała mu przypomnieć jedno

Do Dudy dotarła przykra i szokująca informacja, gdy był w Genewie. Postanowił w czwartek pojawić się w Sejmie

Biden liczy na relacje z Polską

13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał rząd koalicji KO, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Premier Donald Tusk otrzymuje wiele gratulacji. – Prezydent Joe Biden liczy na dalszą współpracę z Polską jako bliskim sojusznikiem – powiedział doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, gratulując Donaldowi Tuskowi objęcia stanowiska premiera RP. Dodał, że Biały Dom docenia partnerstwo Polski w zakresie pomocy dla Ukrainy, demokratycznych wartości i energetyki.

Saiilivan dopytywany przez PAP, o to, czy prezydent Biden lub wiceprezydent Kamala Harris zamierzają zadzwonić z gratulacjami do nowego premiera, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego odparł, że na razie "nie ma nic do ogłoszenia" w tej sprawie.

Szymon Hołownia stawia ultimatum Konfederacji! Mocne słowa

Sikorski pojedzie do USA. Także Tusk?

Pomimo sztampowego, oficjalnego przyjęcia nowego, polskiego rządu w USA, okazuje się, że Amerykanom zależy na dobrych relacjach z Polską. Reporter RMF FM w Stanach Zjednoczonych, Paweł Żuchnowski, dowiedział się, że wkrótce może dojść do spotkania szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych. Tak mówią jego źródła w Waszyngtonie. – Sekretarz Stanu Anthony Blinken zaprosi ministra Radosława Sikorskiego. Ta decyzja jest pewna, kwestia ustalenia terminu wizyty – napisał Żuchnowski w serwisie X.

Dodał też, że możliwa jest również wizyta Donalda Tuska w USA, dla podkreślenia jedności NATO. – Spotkanie może odbyć się z wiceprezydent Kamalą Harris, ale niewykluczona jest rozmowa z Joe Bidenem – donosi korespondent RMF FM.

Wkrótce może dojść do spotkania szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych - mówią mi moje źródła w Waszyngtonie, które są blisko amerykańskiej administracji. @SecBlinken zaprosi @sikorskiradek - ta decyzja jest pewna, kwestia ustalenia terminu wizyty. Moje źródła…— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) December 13, 2023