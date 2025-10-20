Ukrainiec podejrzany o sabotaż Nord Stream zostaje w Polsce. Te słowa Karola Nawrockiego nie spodobają się Niemcom

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-20 13:38

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 17 października 2025 roku podjął decyzję, która wywołała szeroki odzew w kraju i za granicą. Wołodymyr Żurawlow, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z podejrzeniami o wysadzenie gazociągu Nord Stream, nie zostanie wydany władzom niemieckim, które o to wnioskowały. Co więcej, sąd uchylił areszt dla mężczyzny i nakazał jego natychmiastowe zwolnienie! Decyzja ta została pozytywnie przyjęta przez prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas konferencji prasowej na Litwie wyraził swoje poparcie dla tego werdyktu. Jego słowa z całą pewnością nie spodobają się za naszą zachodnią granicą!

Karol Nawrocki

i

Autor: AKPA
  • Ukrainiec podejrzany o sabotaż Nord Stream decyzją sądu pozostaje w Polsce.
  • Polska odmawia ekstradycji mimo niemieckiego listu gończego.
  • Karol Nawrocki, wbrew naciskom Niemiec, stanowczo sprzeciwia się wydaniu Ukraińca.

"Dobrze, że Żurawlow zostaje w Polsce"

Prezydent Karol Nawrocki nie krył zadowolenia z decyzji warszawskiego sądu (WIĘCEJ: PILNE! Polski sąd wypuścił podejrzanego o wysadzenie gazociągu! Szybko zareagował Donald Tusk!). - To bardzo dobrze, że Żurawlow zostaje w Polsce – ocenił jednoznacznie podczas konferencji prasowej na Litwie. Jego zdaniem, istnieje realne ryzyko, że w Niemczech Wołodymyra Żurawlowa nie czekałby sprawiedliwy proces. Nawrocki argumentował, że Nord Stream II był przedsięwzięciem, które miało przynosić zyski państwu niemieckiemu, a w tamtym czasie kwestie związane z rosyjską agresją na Ukrainę schodziły na dalszy plan.

Zobacz: Ujawniono, ile osób ogląda program Daniela Nawrockiego. Hit czy klapa syna prezydenta?

- Pamiętam, że Nord Stream II było przedsięwzięciem, które miało dawać zyski państwu niemieckiemu i wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą miliardowych zysków z tej transakcji – podkreślił Nawrocki. Jego zdaniem, nie można karać obywatela Ukrainy za działania podejmowane w czasie, gdy jego kraj jest niszczony przez Władimira Putina.

Argumenty biznesowe wzięłyby górę nad sprawiedliwością?

Nawrocki wyraził obawę, że w Niemczech interesy ekonomiczne związane z Nord Stream mogłyby wpłynąć na przebieg procesu sądowego. - Biorąc pod uwagę interesy państwa niemieckiego w kontekście Nord Stream II, można zakładać, że tam argumenty biznesowe, czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem – stwierdził.

Sprawdź: To ona zostanie nową wiceminister rolnictwa? Donald Tusk ma to ogłosić lada chwila!

Przypomnijmy: do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego. Incydent ten miał miejsce ponad siedem miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wołodymyr Żurawlow, poszukiwany w związku z tym sabotażem, twierdzi, że jest niewinny i że w czasie ataku przebywał na terytorium Ukrainy.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na meczu A-Klasy

Nawrocki
29 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Jak do tej pory oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta?
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
NORD STREAM