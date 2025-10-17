PILNE! Polski sąd wypuścił podejrzanego o wysadzenie gazociągu! Szybko zareagował Donald Tusk!

Sąd w Warszawie wypuścił podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream.

Mężczyzna, zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, usłyszał wcześniej zarzuty sabotażu, a jego wydalenia oczekiwali od nas Niemcy.

Decyzję szybko skomentował premier Tusk.

W piątek (17 października 2025 roku) Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej Wołodymyra Ż., Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Sędzia Dariusz Łubowski ogłosił decyzję, po czym skierował do mężczyzny następujące słowa: „Po pierwsze, jest pan wolny”. Podkreślił przy tym, że celem postępowania nie jest ustalenie, czy Wołodymyr Ż. rzeczywiście dopuścił się zarzucanych mu czynów, lecz jedynie, czy zarzuty te stanowią podstawę do ekstradycji. „Sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami, albowiem strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje” – dodał sędzia.

Zobacz: Nasz nowy sondaż to kolejny cios w serce Donalda Tuska. Polacy ocenili poziom swojego życia za jego rządów

Wołodymyr Ż. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Niemieckie służby podejrzewały go o sabotaż konstytucyjny, zniszczenie mienia oraz zniszczenie rurociągu Nord Stream 2. Mężczyzna został zatrzymany 30 września.

Mecenas Tymoteusz Paprocki, obrońca Wołodymyra Ż., argumentował, że w Niemczech jego klienta nie czekałby sprawiedliwy proces. W jego ocenie, sądownictwo niemieckie nie jest niezależne, a sędziowie nie mają immunitetu materialnego. Paprocki zwrócił uwagę na fakt, że niemieccy sędziowie mogą ponosić odpowiedzialność karną za wydawane wyroki. - Czy my mamy pewność (...), czy sędzia, który wydawałby w tej sprawie wyrok, mógłby nie obawiać się tego, że w przypadku uniewinnienia nie czekałaby na niego odpowiedzialność karna, bo np. naruszyłby interesy Niemiec? – pytał obrońca.

Sprawdź: Tuż przed weekendem Tusk pojawił się w Sejmie i zagrał na nosie! "To coś, co nikogo nie zachwyci"

Mecenas Paprocki dodał również, że żaden obywatel Ukrainy nie powinien być sądzony za działania wymierzone przeciwko Rosji.

Głos w tej sprawie na platformie X szybko zabrał premier Donald Tusk. - Polski sąd odmówił ekstradycji do Niemiec Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream 2 i zwolnił go z aresztu. I słusznie. Sprawa zamknięta - napisał.

Polski sąd odmówił ekstradycji do Niemiec Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream 2 i zwolnił go z aresztu. I słusznie. Sprawa zamknięta.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

Galeria poniżej: Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa

Sonda Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania