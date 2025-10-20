To ona zostanie nową wiceminister rolnictwa? Donald Tusk ma to ogłosić lada chwila!

W Ministerstwie Rolnictwa szykują się zmiany personalne, a nazwisko nowej wiceminister ma zostać ogłoszone lada chwila.

Doniesienia wskazują na Małgorzatę Gromadzką jako potencjalną kandydatkę na to stanowisko.

Kim jest i jakie ma doświadczenie, by objąć tak ważną funkcję w resorcie rolnictwa?

Małgorzata Gromadzka to 40-letnia polityk, która do Platformy Obywatelskiej wstąpiła w 2010 roku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej w powiecie biłgorajskim. W wyborach samorządowych w tym samym roku została wybrana na radną gminy Księżpol. Była również członkinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej. W 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Mandat poselski zdobyła w kolejnych wyborach parlamentarnych, startując z drugiego miejsca na liście KO w okręgu chełmskim. W 2024 roku była również kandydatką KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Gromadzka aktywnie działa w Sejmie, będąc członkinią kilku komisji. Zasiada w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także w stałej podkomisji do spraw rodziny oraz podkomisji do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jak wynika z ustaleń Onetu, o stanowisko wiceministra rolnictwa ubiegały się trzy kobiety. Oprócz Małgorzaty Gromadzkiej w grze były także obecna senator Monika Piątkowska z Krakowa, związana z Izbą Rolniczą, oraz Alicja Łepkowska-Gołaś, posłanka KO z okręgu podlaskiego.

Małgorzata Gromadzka zastąpi na stanowisku wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, który w czerwcu podał się do dymisji. Były wiceminister tłumaczył swoją decyzję różnicami w wizji rolnictwa z ministrem Czesławem Siekierskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kołodziejczak liczył na „szybsze procesy w niektórych sprawach”. Przypomnijmy, że Siekierski stracił stanowisko ministra w wyniku rekonstrukcji rządu pod koniec lipca. Nowym ministrem rolnictwa został wówczas inny polityk PSL, Stefan Krajewski.

